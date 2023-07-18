Піар під час війни: Харківська ОВА замовила рекламу у ЗМІ за 2 млн гривень

Такий тендер здається недоречним деяким українцям

Облдержадміністрація у Харківській області під час війни оголосила тендер на "Рекламні та маркетингові послуги". За це вона готова віддати 2 млн гривень.

Про це стало відомо з умов тендеру, розміщеного на сайті держзакупівель Prozorro. Оголошено тендер було 17 липня, а кінцевий термін подання заявок – 25 липня, тоді ж відбудеться й аукціон.

Тендер був оголошений для того, щоб "висвітлювати діяльність обласної військової адміністрації у онлайн-ЗМІ". Послуги мають бути надані до 31 грудня 2023 року. Сума тендеру 2 млн гривень, а мінімальний крок зниження вартості 20 тисяч гривень. Також в умовах тендеру зазначено, що мова рекламних матеріалів має бути обов’язково українською.

Такий тендер за умов війни обурив громадськість. Зокрема, проти висловився відомий політик та колишній народний депутат Борислав Береза.

"Ненавчені! Харківська ВЦА, яка безпосередньо підпорядковується президенту, замовляє собі піар. Під час війни. Піар. Під час війни. Ненавчені. Дебіли", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві адміністрація планувала озеленити один із районів столиці за 6 млн гривень. На цю суму мали закупити понад 3 тисячі саджанців дерев та кущів.