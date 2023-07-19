33 миллиона на сериал про "Папу": что за "кино" снимут про автора фразы "Вова, **аш их **дь" и кто это вообще такой

Сериал до начала съемок стал настоящим событием, и обойдется государству в копеечку

Одной из топ-тем недели, которую бурно обсуждают украинцы, остаются государственные тендеры на бессмысленные траты во время войны. Едва ли не самой громкой историей стал государственный заказ на производство сериала о жизни в провинции во время украино-российской войны.

Причем сюжет явно взят из реальной жизни, ведь прототип главного героя сериала взят из известного широкой публике фермера из Кировоградской области, президента ФК "Ингулец" Александра Поворознюка. И совпадение ли, что сам сериал, который планировалось снять за государственные средства, предварительно называется "смт Ингулец".

В описании будущего сериала на сайте государственных закупок Prozorro.ua уточняется, что сюжет будет "крутиться" вокруг жизни двух молодых айтишников Максима и Данилы, уехавших из фронтового Харькова. Действия сериала будут происходить в некоем поселке городского типа Ингулец.

По дороге во Львов главные герои оказываются в Кировоградской области в поселке Ингулец, в котором всем руководит местный фермер Алексей Паровоз по прозвищу "Папа". Айтишники оказываются в местной самообороне, дежурят на постах и работают в поле.

Паровоз или Поворознюк – о ком снимут сериал

Аналогии с "кумиром" украинцев – фермером который руководит фактически всем в родном Петровском районе Александром Поворознюком просматриваются уже с названия сериала. Правда неизвестно, является ли Алексей Паровоз из сериала фанатом футбола. Но вот его прототип Поворознюк действительно возглавил тероборону родного Петровского района и известен всему району как "Папа".

Последнее, кстати, многие воспринимаю как кличку самого фермера, считая его криминальным авторитетом. Такой "особый" ореол придали манера общения "Папы"-Поворознюка, любовь к оружию, колоритная внешность, но главное – сразу четыре судимости и, по собственному признанию, три покушения на убийство, наиболее известное из которых случилось в апреле 2021 года.

Настоящим любимцем украинцев Александр Поворознюк стал в 2022-м году после обращения к президенту Зеленскому — слова Поворознюка переделали в песню, которая стала настоящим хитом.

Та самая песня-обращение

Поскольку будущий сериал "смт Ингулец" заявлен в жанре драмедии, и имеет такого прототипа, очевидно в фильме найдется место для веселья и драмы. И того и другого в жизни Поровознюка – достаточно.

Чего стоит только продолжающийся более полугода конфликт владельца "Ингульца" и известного журналиста Дмитрия Гордона, благодаря которым значительно пополнилась коллекция украинских мемов.

Есть и драма, которой для Александра Поворознюка стало убийство оккупанта на войне. По словам самого "Папы", это стало для него шоком и он даже просил прощения у батюшки.

Сериал ждет успех?

Можно предсказать что сериал только за счет выбора прототипа для главного героя станет если не успешным, то уж точно обсуждаемым, ведь только новости о возможности съемки "смт Ингулец" вызвали огромный резонанс.

Так, Юрий Горбунов — главный продюсер компании Прототип Продакш, автора идеи сериала, на своей странице в Инстаграмм объяснил, что 33 миллиона гривен на производство 24 серий "смт Ингулец" совсем немного. А идея создания патриотического и юмористического сериала родилась в ходе концертов перед бойцами ВСУ, которые очень хотели бы юмора и веселья.

Кроме того, Горбунов пояснил, что тем самым они отвечают на российскую информационную войну, в которую оккупанты вкладывают миллиарды долларов. Идею же сериала он также рассматривает и как вклад в экономику с созданием новых рабочих мест.

Словом, авторы идеи сериала "смт Ингулец" уже могут смело поздравлять себя с правильным выбором прототипа главного героя, чья биография даст множество находок для будущего сюжета. О том, какие это могут быть находки можно прочитать в материале "Телеграфа".

Также стоит отметить, что после того самого обращения к Зеленскому Поворознюку предрекали политическое будущее уже государственного масштаба. Он даже встречался с тогдашним заместителем главы Офиса президента Кириллом Тимошенко, однако, по данным наших источников, пока не получил "добро" на самостоятельное плаванье от верхушки ОП. Отдельно надо понимать, что далеко не всем импонирует такой "особый шарм" Поворознюка, многие украинцы считают его поведение хамским и недостойным. При этом появление информации о подготовке съемок невольно породило аналогии с сериалом "Слуга народа", который стал трамплином в политическую жизнь для Владимира Зеленского.