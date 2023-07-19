33 мільйони на серіал про "Папу": що за "кіно" знімуть про автора фрази "Вова, **аш їх **дь" і хто це взагалі такий

Серіал до початку зйомок став справжньою подією, і коштуватиме державі копійчину.

Однією з топ-тем тижнів, які бурхливо обговорюють українці, залишаються державні тендери на безглузді витрати під час війни. Чи не найгучнішою історією стало державне замовлення на виробництво серіалу про життя в провінції під час українсько-російської війни.

Причому сюжет явно взятий із реального життя, адже прототип головного героя серіалу взятий із відомого широкому загалу фермера з Кіровоградської області, президента ФК "Інгулець" Олександра Поворознюка. І навряд чи збіг, що сам серіал, який планувалося зняти за державні кошти, попередньо називається "смт Інгулець".

В описі майбутнього серіалу на сайті державних закупівель Prozorro.ua уточнюється, що сюжет "крутитиметься" навколо життя двох молодих айтішників Максима та Данила, які виїхали з фронтового Харкова. Дії серіалу відбуватимуться у селищі міського типу Інгулець.

Дорогою до Львова головні герої опиняються на Кіровоградщині в селищі Інгулець, в якому всім керує місцевий фермер Олексій Паровоз на прізвисько "Папа". Айтішники опиняються в місцевій самообороні, чергують на постах і працюють у полі.

Паровоз чи Поворознюк – про кого знімуть серіал

Аналогії з "кумиром" українців – фермером, який керує фактично всім у рідному Петрівському районі Олександром Поворознюком, проглядаються вже з назви серіалу. Щоправда, невідомо, чи є Олексій Паровоз із серіалу фанатом футболу. Але його прототип Поворознюк справді очолив тероборону рідного Петрівського району і відомий усьому району як "Папа".

Останнє, до речі, багато хто сприймає як прізвисько самого фермера, вважаючи його кримінальним авторитетом. Такий "особливий" ореол надали манери спілкування "Папи"-Поворознюка, любов до зброї, колоритна зовнішність, але головне – одразу чотири судимості та, за власним визнанням, три замахи на вбивство, найвідоміший з яких стався у квітні 2021 року.

Справжнім улюбленцем українців Олександр Поворознюк став 2022-го року після звернення до президента Зеленського — слова Поворознюка переробили на пісню, яка стала справжнім хітом.

Та сама пісня-звернення

Оскільки майбутній серіал "смт Інгулець" заявлений у жанрі драмедії, і має такого прототипу, вочевидь у фільмі знайдеться місце для веселощів та драми. І того, й іншого в житті Поровознюка – достатньо.

Чого вартий лише конфлікт власника "Інгульця" і відомого журналіста Дмитра Гордона, який триває понад півроку, завдяки яким значно поповнилася колекція українських мемів.

Є й драма, якою для Олександра Поворознюка стало вбивство окупанта на війні. За словами самого "Папи", це стало для нього шоком і він навіть вибачався у батюшки.

Серіал чекає на успіх?

Можна передбачити, що серіал тільки за рахунок вибору прототипу для головного героя стане якщо не успішним, то точно обговорюваним, адже тільки новини про можливість зйомки "смт Інгулець" викликали величезний резонанс.

Так, Юрій Горбунов — головний продюсер компанії Прототип Продакш, автора ідеї серіалу, на своїй сторінці в Інстаграм пояснив, що 33 мільйони гривень на виробництво 24 серій смт Інгулець зовсім небагато. А ідея створення патріотичного та гумористичного серіалу народилася під час концертів перед бійцями ЗСУ, які дуже хотіли б гумору та веселощів.

Крім того, Горбунов пояснив, що цим вони відповідають на російську інформаційну війну, в яку окупанти вкладають мільярди доларів. Ідею ж серіалу він також розглядає як внесок в економіку зі створенням нових робочих місць.

Словом, автори ідеї серіалу "смт Інгулець" вже можуть сміливо вітати себе з правильним вибором прототипу головного героя, біографія якого дасть безліч знахідок для майбутнього сюжету. Про те, які це можуть бути знахідки, можна прочитати в матеріалі "Телеграфа".

Також варто зазначити, що після того самого звернення до Зеленського Поворознюка пророкували політичне майбутнє вже державного масштабу. Він навіть зустрічався з тодішнім заступником глави Офісу президента Кирилом Тимошенко, проте, за даними наших джерел, поки що не отримав "добро" на самостійне плавання від верхівки ОП. Окремо треба розуміти, що далеко не всім імпонує такий "особливий шарм" Поворознюка, багато українців вважають його поведінку хамською та недостойною. При цьому поява інформації про підготовку зйомок мимоволі породила аналогії із серіалом "Слуга народу", який став трампліном у політичне життя для Володимира Зеленського.