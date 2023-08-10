В полиции отреагировали на скандальный снос исторического здания в Киеве

Действия тех, кто сносил здание, прировняли к самоуправству

В Нацполиции открыли уголовное дело по факту сноса 200-летнего дома на улице Ярославской в Киеве. На месте старинной усадьбы хотят построить "клубный дом".

Подробностями поделились в пресс-службе столичной полиции. Правоохранители выехали на место сноса и осмотрели место происшествия.

Сегодня, 10 августа, в полицию поступило сообщение о том, что строительная техника утром снесла деревянное здание ХІХ столетия по улице Ярославской. Следственно-оперативная группа, которая прибыла на место, опросила очевидцев и свидетелей происшествия. Также у владельца дома были проверены документы.

По факту сноса исторического здания полиция открыло уголовное дело по ст. 365 УК Украины "Самоуправство". Такие действия наказываются штрафом в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, либо исправительными работами сроком до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кто может стоять за поджогами исторических зданий в Киеве. По одной из версий, к этому причастен известный адвокат.