В Киеве снесли 200-летнее историческое здание: Кличко открестился от акта вандализма и рассказал, что собирается делать

Городской глава отреагировал на скандальную историю

Городские власти Киева не давали согласия на снос 200-летнего исторического здания на Подоле, история с которым вызвала резонанс среди украинцев.

Как проинформировал мэр столицы Виталий Кличко, горсовет намерен обратиться к правоохранителям для проверки законности действий владельца здания.

По его словам, в Киевсовете также намерены принять решение о запрете на реконструкцию зданий в возрасте более 100 лет без выводов градостроительного совета.

"Отмечу интересный момент, что Верховная рада в январе этого года окончательно упразднила запрет на градостроительные, архитектурные или ландшафтные преобразования, строительные, мелиоративные, путевые, земляные работы без разрешения соответствующего органа охраны культурного наследия на охраняемых археологических территориях, в пределах зон охраны памятников, исторических ареалов населенных мест, занесенных в Список исторических населенных мест Украины", — сообщил он.

При этом он добавил, что Киев будет требовать от парламента принять законопроект, позволяющий городским властям принудительно выкупать памятки архитектуры у безответственных владельцев, чтобы избежать их разрушения.

Как сообщалось ранее, о сносе дома на Ярославской стало известно 10 августа. Полиция к месту происшествия прибыла уже после того, как дом частично был разрушен. Известно, что дом принадлежал Сергею Боярчукову, партнеру народного депутата от "ЕС" Сергея Алексеева.