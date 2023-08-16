Восстановление дома в центре Киева после удара "Шахеда": конфликт за участок вышел на новую стадию

Государственная экспертиза дает "добро" на реконструкцию, жители планируют обратиться к Кличко

В Киеве начался новый этап громкой истории вокруг разрушенного в результате удара "Шахеда" дома по ул. Жилянская, 116А, в историческом центре города. Так, жители, еще прошлой осенью потерявшие свое жилье, планируют повторно обратиться к мэру столицы с требованием разблокировать достройку сооружения или его реконструкцию.

Накануне стало известно, что независимая экспертиза государственного предприятия "Киевский промстройпроект" подтвердила возможность строительных работ. Хотя сразу после трагедии инициированная КГГА экспертиза запретила любой капитальный ремонт или достройку с аргументацией, что постройка вроде бы аварийная.

В комментарии "Телеграфу" глава ОСМД дома на Жилянской Татьяна Махринская сообщила, что жители считают результаты госэкспертизы победой. При этом, по ее словам, потерявшие жилье люди до сих пор не согласились переезжать в спальные районы в те квартиры, которые им после смертельной атаки "Шахеда" предложили городские власти.

"Заключение экспертизы "Киевского промстройпроекта" — это важная победа, будем обращаться к мэру еще раз. Надеемся, что удастся добиться успеха и произойдет восстановление дома", — отмечает Махринская.

Ранее депутат Киевсовета Ксения Семенова традиционно была более резкой относительно позиции власти города: "Экспертиза города по дому на Жилянской, которая была проведена в рекордно короткие сроки, не соответствует действительности. Начнем с того, что городская экспертиза не содержит конкретики, только выводы, что все аварийное и дом можно только снести".

"Эти выводы КП ("Киевэкспертиза", — Авт.) сделало сразу же в день атаки дронов", — напомнила избранница у себя в Facebook.

Она добавила, что госэкспертиза, которую заказали жильцы за свой счет, заняла два месяца, а "экспертное заключение содержит детальные фото и обоснования, а в конце — рекомендации по восстановлению дома".

В ответе на запрос "Телеграфа" в Департаменте строительства и жилищного обеспечения Киевгоргосадминистрации пояснили, что "предварительное обследование состояния строительных конструкций, инженерных систем и объекта в целом выявило разрушения, повреждения и дефекты, снижающие прочность, стойкость и жесткость строительных конструкций, а также эксплуатационные характеристики инженерных сетей и систем объекта".

Как добавили в Департаменте, поэтому техническое состояние жилого дома тогда и признали аварийным из категории техсостояния "4" (согласно государственным строительным нормам, есть четыре категории состояния сооружений по шкале от 1 до 4, где единица — "нормальное", а "4" — аварийное. — Авт.).

Впрочем, как рассказывают в горадминистрации, после попадания дрона в здание на Жилянской, в КГГА прошли ряд рабочих встреч и совещаний с инициативной группой жителей для "наработки дальнейших действий по дому", и в мэрии знают о желании людей по восстановлению дома. Таким образом, какие-то шансы на понимание все же остаются.

Ранее после трагедии на Жилянской и первой экспертизы о невозможности восстановления дома в Киевсовете возникли опасения, что к этому участку уже присматриваются застройщики под жилищный комплекс. Так, депутат Киевсовета из фракции "Голос" Алина Михайлова говорила о наибольшем риске вокруг ситуации дома на Жилянской — появление со временем девелопера, который захочет зайти на этот крошечный участок в историческом центре столицы, чтобы возвести там очередную высотку.

Хотя первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в январе-2023 уверял, что дом на Жилянской из-за аварийности нужно сносить, а на его месте можно было бы обустроить сквер. По его мнению, в сквере также можно было бы установить знак в память о людях, погибших там во время атаки 17 октября 2022 года.

Напомним, недвижимость в Шевченковском районе столицы (где расположена упомянутая часть ул. Жилянской) является одной из самых дорогих в городе, стабильно входя в топ-3 по цене "за квадраты". В частности, по данным профильного портала dom.ria.com, цены на "первичку" в этом районе сейчас колеблются в среднем от 65 665 грн до 72 603 грн за квадратный метр (это примерно 1700-1900 долл. по текущему рыночному курсу).

Динамика цен в новостройках по районам города. Источник — dom.ria.com

Следовательно, понятны мотивы застройщиков, которые в последнее время активизировались в столице.

Поэтому с учетом довольно непростой ситуации с этим домом и рисками новой строительной войны в Киеве, "Телеграф" и дальше будет следить за развитием событий на Жилянской. О чем будет информировать читателей в следующих публикациях по этой теме.

Как сообщалось, недавно застройщики снесли исторический дом на Жилянской, 47, чтобы построить там многофункциональный комплекс.

Также "Телеграф" писал, как 3 августа снова вспыхнул пожар в историческом здании на Подоле по улице Волошская, 5. По предварительной версии, дом подожгли.