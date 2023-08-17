Одразу в кілька разів: у Києві хочуть підняти ціни на проїзд у громадському транспорті

Без цього, за словами чиновника, розвивати громадський транспорт не вдасться

Київська влада хоче підвищити ціни на проїзд у громадському транспорті столиці, щоб була можливість його розвивати.

Про це заявив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандібор.

Справа в тому, що, за словами Кандібора, у Києві хочуть замінити маршрутки на тролейбуси з автономним ходом, але зробити це можна лише за умови збільшення вартості проїзду для громадян. Він вважає, що тариф необхідно підвищити з 8 до 30 грн, а потім уже починати приводити транспорт у належний стан.

"Ми змінюватимемо всі маршрутки на комунальний транспорт", — повідомив Кандібор.

Він розповів, що наголос потрібно зробити на тролейбусах з автономним ходом, оскільки їх запуск не потребує великих фінансових вливаннь на будівництво контактної мережі. Більше того, вважає чиновник, якщо запустити більшість тролейбусів у Києві, то покращає екологія.

"Потрібно з’єднати тролейбусом лівий і правий берег Києва, де розрив між маршрутами становить 11 кілометрів. Цю відстань зможуть подолати тролейбуси, які проїжджають частину колії без проводів", — сказав він.

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