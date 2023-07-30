"Доналогове" паливо закінчується: експерти прогнозують зростання цін на бензин в Україні, коли і на скільки

60 гривень за літр бензину поки що чекати не варто

В Україні після скасування пільг продовжує дорожчати пальне. А в серпні ця тенденція збережеться.

Таку думку висловили експерти у коментарі виданню OBOZREVATEL.

За прогнозом гендиректора однієї з мереж АЗС Леоніда Косянчука, вартість бензину в Україні незабаром збільшиться приблизно на 3-4 грн.

"Ніхто нікуди не подінеться, ціни підвищать. У нас 98% палива надходить імпортом, а податки сплачуються на кордоні", - пояснює Косянчук.

З таким прогнозом погоджується і засновник Prime Group Дмитро Леушкін.

"Звичайно, 60 гривень поки не трапиться, але 55 цілком таки вже відчувається ... Червневе паливо, "доноподаткове", вже закінчується, а ціноутворення липня просто в іншій площині, на кілька поверхів вище лежить", — упевнений Леушкін.

Нагадаємо, що з 1 липня в Україні повернули 20% ПДВ на паливо, яке діяло до початку повномасштабної війни. У зв’язку з цим ціни на пальне практично відразу поповзли нагору, а подорожчання відбувається досі. Про повернення довоєнного оподаткування, поновлення перевірок та податкові новації, які слід очікувати із вступом до ЄС читайте на сайті "Телеграф" у публікації: " Наша система оподаткування IT є найкращою у світі, — Данило Гетманцев".

Раніше ми повідомляли про те, коли чекати пікових цін на пальне.