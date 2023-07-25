Через суперечність із Держаудитслужбою українська армія може залишитись без бензину та авіаційного палива — Ярова

Членкиня Громадської антикорупційної ради публічно звернулась за роз'ясненнями до Кабміну та профільного парламентського комітету

В урядовій постанові № 178 прописано, що паливо-мастильні матеріали для потреб ЗСУ, ГУР, Нацгвардії, прикордонників тощо обкладаються ПДВ з нульовою ставкою, однак Міноборони ухвалило рішення закуповувати паливно-мастильні матеріали без ПДВ "лише в межах мобілізаційних планів", як вказано в постанові, а у всіх інших випадках – з ПДВ.

Натомість Державна аудиторська служба України (ДАСУ) розцінила закупівлю палива Міноборони з ПДВ як "збитки держави". При цьому під час аудиту ГУР, СБУ, які купували паливо без ПДВ, ДАСУ також розцінила закупівлі як "збитки держави". Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, волонтерка Дана Ярова.

"У департаменті державних закупівель починаються слідчі дії. В деяких військових частинах, які закуповували також хто з ПДВ, хто без ПДВ — починають відкривати кримінальні справи", — зазначає Ярова.

За її словами, зараз має відбутись централізована закупівля великої кількості пального для ЗСУ. Однак через суперечність між урядовою постановою та висновками Держаудитслужби незрозуміло, яким чином має відбуватись цей процес.

"Наразі ми маємо хаос через цю постанову. Міноборони на централізованих закупівлях ПММ продовжує стояти на своїх позиціях і збирається купувати нові партії ПММ з ПДВ. Військові частини на децентралізованих закупівлях в переважній більшості виконують рішення ДАСУ і купують без ПДВ. Нацгвардія, прикордонники – теж", — написала Ярова.

Вона також публічно звернулась за роз'ясненнями до Кабміну та профільного парламентського комітету.

"Може ви почнете працювати і наведете лад в нормативній базі?" — підсумувала членкиня Антикорради.