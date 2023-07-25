Из-за противоречия с Госаудитслужбой украинская армия может остаться без бензина и авиационного топлива - Яровая

Член Общественного антикоррупционного совета публично обратилась за разъяснениями к Кабмину и профильному парламентскому комитету

В правительственном постановлении № 178 прописано, что горюче-смазочные материалы для нужд ВСУ, ГУР, Нацгвардии, пограничников и т. п. облагаются НДС с нулевой ставкой, однако Минобороны приняло решение закупать горюче-смазочные материалы без НДС "лишь в пределах мобилизационных планов", как указано в постановлении, а во всех других случаях — с НДС.

Государственная аудиторская служба Украины (ГАСУ) расценила закупку топлива Минобороны по НДС как "убытки государства". При этом во время аудита ГУР, СБУ, покупавших топливо без НДС, ГАСУ также расценила закупки как "убытки государства". Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила член Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны, волонтер Дана Яровая.

"В департаменте государственных закупок начинаются следственные действия. В некоторых воинских частях, которые закупали также кто с НДС, кто без НДС — начинают возбуждать уголовные дела", — отмечает Ярова.

По ее словам, сейчас должна состояться централизованная закупка большого количества горючего для ВСУ. Однако из-за противоречия между правительственным постановлением и выводами Госаудитслужбы непонятно, каким образом должен проходить этот процесс.

"Сейчас мы имеем хаос из-за этого постановления. Минобороны на централизованных закупках ГСМ продолжает стоять на своих позициях и собирается покупать новые партии ГСМ с НДС. Военные части на децентрализованных закупках в подавляющем большинстве выполняют решения ГАСУ и покупают без НДС. Нацгвардия, пограничники — тоже", — написала Яровая.

Она также публично обратилась за разъяснениями к Кабмину и профильному парламентскому комитету.

"Может, вы начнете работать и наведете порядок в нормативной базе?" — подытожила член Антикоррсовета.