"Доналоговое" топливо заканчивается: эксперты прогнозируют рост цен на бензин в Украине, когда и на сколько

60 гривен за литр бензина пока ожидать не стоит

В Украине после отмены льгот продолжает дорожать топливо. А августе данная тенденция сохранится.

Такое мнение высказали эксперты в комментарии изданию OBOZREVATEL.

Согласно прогнозу гендиректора одной из сетей АЗС Леонида Косянчука, стоимость бензина в Украине вскоре увеличится примерно на 3-4 грн.

"Никто никуда не денется, цены повысят. У нас 98% топлива поступает по импорту, а налоги платятся на границе", – поясняет Косянчук.

С таким прогнозом соглашается и основатель Prime Group TM Дмитрий Леушкин.

"Конечно, 60 гривен пока не случится, но 55 вполне таки уже ощущается…Июньское топливо, "доналоговое", уже заканчивается, а ценообразование июля просто в другой плоскости, на пару этажей выше лежит", – уверен Леушкин.

Напомним, что с 1 июля в Украине вернули 20% НДС на топливо, действовавший до начала полномасштабной войны. В связи с этим цены на горючее практически сразу поползли вверх, а подорожание происходит до сих пор. О возврате довоенного налогообложения, возобновлении проверок и налоговых новациях, которые следует ожидать со вступлением в ЕС читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Наша система налогообложения IT является лучшей в мире, — Даниил Гетманцев".

Ранее мы сообщали о том, когда ждать пиковых цен на топливо.