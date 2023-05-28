"Гроші нам потрібні": Кличко пояснив, коли у Києві можуть підняти ціни на проїзд

У Києві вартість транспорту можуть підвищити, але не найближчим часом

Влада Києва поки не планує підвищувати ціни на проїзд у громадському транспорті, проте не виключено, що це відбудеться після завершення війни.

Як розповів міський голова Віталій Кличко у коментарі "КИЇВ24", громадський транспорт у столиці залишається дотаційним.

"З огляду на складну ситуацію з бюджетом у людей ми не плануємо зараз, до закінчення військових дій, підвищувати транспорт", — сказав він.

Водночас Кличко припустив, що в майбутньому вартість проїзду все ж таки збільшиться. Це, за його словами, пов’язано з необхідністю будівництва метро, ремонту доріг, купівлі нового громадського транспорту.

"Справді, гроші нам потрібні. Він (транспорт, — ред.) повинен окупатися", — сказав мер Києва.

Як повідомлялося раніше, через збільшення кількості обстрілів Києва з боку російських окупантів у місті змінили правила роботи громадського транспорту. Тепер у разі оголошення повітряної тривоги він довозитиме людей до найближчого укриття. Виконання цього розпорядження контролюватимуть співробітники Національної поліції.