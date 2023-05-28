"Деньги нам нужны": Кличко объяснил, когда в Киеве могут поднять цены на проезд

В Киеве стоимость транспорта могут повысить, но не в ближайшее время

Власти Киева пока не планируют повышать цены на проезд в общественном транспорте, однако не исключено, что это произойдет после завершения войны.

Как рассказал городской глава Виталий Кличко в комментарии "КИЇВ24", общественный транспорт в столице остается дотационным.

"Учитывая сложную ситуацию с бюджетом у людей, мы не планируем сейчас, до окончания военных действий, повышать транспорт", — сказал он.

Вместе с тем Кличко допустил, что в будущем стоимость проезда все же увеличится. Это, по его словам, связано с необходимостью строительства метро, ремонта дорог, покупки нового общественного транспорта.

"Действительно, деньги нам нужны. Он (транспорт, — ред.) должен окупаться", — сказал мэр Киева.

Как сообщалось ранее, из-за увеличения количества обстрелов Киева со стороны российских оккупантов, в городе изменили правила работы общественного транспорта. Теперь в случае объявления воздушной тревоги он будет довозить людей до ближайшего укрытия. Исполнение этого распоряжения будут контролировать сотрудники Национальной полиции.