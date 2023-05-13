Когда закончится война и что должно стать Победой Украины в ней: ТОП-8 заявлений главкома Залужного в интервью Дмитрию Комарову

Подборка главных заявлений Валерия Залужного в рамках проекта "Год. За кадром. Генерал"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный дал интервью известному журналисту Дмитрию Комарову.

Какие основные заявления сделал он в рамках проекта "Год. За кадром. Генерал" – читайте в материале "Телеграфа".

Почему началась война, и в чем ее сущность для россиян сейчас

"Стратегической целью россии было уничтожить украинскую государственность как таковую. Наверное, они рассчитывали на то, что зайдут организованными колоннами, люди встретят их с хлебом и солью, и на этом бы украинская государственность закончилась. Когда украинцы начали сопротивление, когда начали защищаться, то по состоянию на сегодняшний день они (россияне, — Ред.) сознательно из россии едут сюда, чтобы сознательно убивать украинцев, именно убивать, и суть этой войны заключается в том, что если сейчас мы не уничтожим этого врага, то будем уничтожены мы", — подчеркнул Залужный.

Как готовились ВСУ к полномасштабному вторжению россиян

Прежде всего, подготовка к нападению России шла во время АТО и ООС, ставших "школой" для украинских бойцов.

"Восемь лет мы это делали, восемь лет мы воевали, восемь лет мы морально были готовы к тому, чтобы врага убивать, а не ждать, что он успокоится и оставит нас в покое. Эти 8 лет войны закалили нас и научили воевать, чего россияне от нас не ожидали. Это была для нас школа. Мы готовились морально и физически все 8 лет», — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Кроме того, перед вторжением был разработан комплекс действий, натолкнувший на мысль, что единственным вариантом сопротивления ВСУ превосходящим силам противника может стать нанесением ему наибольших потерь.

"Этот весь комплекс, который мы проводили, натолкнул нас на мысль, что есть только один вариант, который может в этой ситуации сработать. Он заключался в том, чтобы в короткий срок нанести противнику максимальные потери, чтобы он отказался от дальнейших действий на большей территории. Украины. И это сработало", – сказал Залужный.

О безумных потерях врага на войне

Они (оккупанты. – Ред.) несут бешеные потери. В частности на Донецком оперативном направлении и в районе Бахмута. Вывод только один, что самое дешевое, что есть этой стране, – это человеческая жизнь. Это самое дешевое, что там может быть. У нас же наоборот – это самое дорогое», – отметил главнокомандующий ВСУ.

Кто и единственный человек в россии, за действиями и высказываниями которым следит главком

"Этого врага нельзя недооценивать. Он сильный, он коварен и он, скажем так, непредсказуем. Одним словом, это сильный враг. Которого нам, военным, нужно также уважать. Ради победы", — добавил главком, говоря о начальнике генштаба рф валерии Герасимове.

Об освобождении Крыма и Донбасса

"Мы знаем, что для этого нужно. Знаем, что нужно, чтобы освободить Крым, что нужно для того, чтобы освободить Донецкую область, Луганскую область, но это очень и очень большой объем работы, который быстро не осуществляется", — отметил главнокомандующий.

Фактор предстоящей победы Украины

"Снова хочу сказать, что пока все держится на плечах простых людей... Войну начинают кадровые военные, а заканчивают учителя, бухгалтеры, инженеры... Что сейчас в принципе и происходит", — сказал главнокомандующий ВСУ.

Победа – это не только освобождение всей территории Украины от россиян

"Наша победа — это, однозначно, освобождение всей оккупированной территории Украины. Вся территория должна быть освобождена, но этого мало. Украина как государство должно сделать все, чтобы все, что началось 24 февраля 2022 года, никогда не повторилось… Украина должна стать таким государством», — подчеркнул Залужный.

Приходилось ли Залужному плакать во время войны

К сожалению да. Причиной, заставившей главкома пролить скупую мужскую слезу стала – гибель молодого вертолетчика, о смерти которго он должен был рассказать маме бойца.

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных мнениях, которые высказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью известному американскому изданию ABC News.