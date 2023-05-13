Они сознательно едут убивать: Залужный объяснил суть войны россии против Украины

Странно, что такое вообще может происходить в XXI веке, считает железный генерал

Российские военные хотели уничтожить украинскую государственность, но у них не получилось, и сейчас оккупанты сознательно едут в Украину, чтобы уничтожать именно украинцев.

Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал в интервью Дмитрию Комарову, которое вышло вечером 12 мая.

"Стратегической целью рф было уничтожить украинскую государственность как таковую. Наверное, они рассчитывали на то, что зайдут организованными колоннами, люди встретят их с хлебом и солью, и на этом бы украинская государственность закончилась бы. Когда украинцы начали сопротивление, когда начали защищаться, то по состоянию на сегодняшний день они (россияне, — ред) сознательно из рф едут сюда, чтобы сознательно убивать украинцев. Именно убивать. И суть этой войны состоит в том, что если сейчас мы не уничтожим этого врага, то будем уничтожены мы. Потому что они идут сознательно убивать украинцев и наносят нам безумные потери", — подчеркнул Залужный.

"Странно, что это происходит в XXI веке, странно, что это происходит в ту эпоху, когда наука так развита, когда еще в памяти есть деды и бабушки, которые пережили Вторую мировую, и несмотря на это, они идут убивать украинцев", — добавил главком ВСУ.

Стоит заметить, что ранее Валерий Залужный и так редко давал комментарии для представителей прессы, однако и те были в текстовом формате, и это первое интервью в формате видео с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Интересно, что в последние дни в сети распространяются слухи, будто бы главком ВСУ погиб, однако, как сообщал "Телеграф", в Минобороны опровергли фейк о смерти Залужного.