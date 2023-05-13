Залужный назвал единственного человека в россии, за которым следит в сети – и это не путин

Этого врага нельзя недооценивать – он силен, коварен и непредсказуем.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный не следит за тем, что говорит в выступлениях кремлевский диктатор путин, поэтому даже не обратил внимания на его "предложение" взять власть в свои руки, прозвучавшее в начале широкомасштабного вторжения рф в Украину.

Об этом главком ВСУ рассказал в интервью Дмитрию Комарову, вышедшем вечером 12 мая.

"Я лично не смотрю выступления президента россии, не читаю его высказываний – меня это не касается, поэтому я не обращаю просто на это внимания ", — поделился Залужный.

В то же время главком признался, что в россии есть один военачальник, высказывания которого он отслеживает и постоянно читает.

Это – также Валерий, начальник генштаба вражеской россии генерал Герасимов.

"Этого врага нельзя недооценивать. Он силен, он коварен и он, скажем так, непредсказуем. Одним словом, это сильный враг. Которого нам, военным, надо также уважать. Ради победы", — добавил главком.

Также украинский военачальник прокомментировал рейтинг, согласно которому украинскую армию до начала нападения хищного врага размещали на 25 месте, а теперь "перенесли" на десять ступеней выше.

"Ко всевозможным рейтингам я отношусь крайне негативно. Это слово, которое я ненавижу, особенно когда оно касается оценки Вооруженных сил Украины. Вместе с тем такой "подъем", вероятно, говорит о том, что мы на своем месте, и делаем то, что нужно. Мы — это я говорю о солдатах, о сержантах, об офицерах, о генералах, с которыми мы все вместе делаем такое сверхтяжелое, но крайне необходимое дело для нашего государства", — отметил Залужный.

Высказывания ведущего о том, что когда-то армию России считали второй в мире, он прокомментировал словами о "хорошем потенциале, который не смог реализоваться по субъективным и объективным причинам", и лишить которого россиян помогли именно ВСУ.

Напомним, что в интервью Залужный также отметил тот факт, что российские военные хотели уничтожить украинскую государственность, но им это не удалось, и сейчас оккупанті сознательно едут в Украину, чтобы уничтожать украинцев как народ.