Залужний назвав єдину людину в росії, за якою стежить у мережі - і це не путін

Цього ворога не можна недооцінювати – він сильний, підступний і непередбачуваний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний не слідкує за тим, що говорить у виступах кремлівський диктатор путін, тому навіть не звернув уваги на його "пропозицію" взяти владу в свої руки, яка прозвучала на початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну.

Про це головком ЗСУ розповів в інтерв’ю Дмитру Комарову, яке вийшло увечері 12 травня.

"Я особисто не дивлюсь виступи президента росії, не читаю його висловлювання – мене це не стосується, тому я не звертаю просто на це уваги", — поділився Залужний.

В той же час головком зізнався, що в рф є один воєначальник, висловлювання якого він відслідковує і постійно читає.

Це – також Валерій, начальник генштабу ворожої росії генерал герасимов.

"Цього ворога не можна недооцінювати. Він сильний, він підступний і він, скажемо так, непередбачуваний. Одним словом, це сильний ворог. Якого нам, військовим, треба також поважати. Задля перемоги", — додав головком.

Також український воєначальник прокоментував рейтинг, згідно з яким українську армію до початку нападу хижого ворога розташовували на 25 місці, а тепер "перенесли" на десять сходинок вище.

"До всіляких рейтингів я ставлюся вкрай негативно. Це слово, яке я ненавиджу, особливо, коли воно стосується оцінки Збройних сил України. Разом з тим такий "підйом", певно, каже про те, що ми на своєму місці, і робимо те, що потрібно. Ми – це я кажу про солдат, про сержантів, про офіцерів, про генералів, з якими ми всі разом робимо таку надважку, але вкрай необхідну справу для нашої держави", — зазначив Залужний.

Висловлювання ведучого про те, що колись армію рф вважали другою в світі, він прокоментував словами про "хороший потенціал, який не зміг реалізуватися через суб'єктивні в об'єктивні причини", і позбавити якого росіян допомогли саме ЗСУ.

Нагадаємо, що в інтерв'ю Залужний відзначив той факт, що російські військові хотіли знищити українську державність, але їм це не вдалося, і зараз окупанти свідомо їдуть в Україну, щоб знищувати українців як народ.