Вони свідомо їдуть вбивати: Залужний пояснив суть війни росії проти України

Дивно, що таке взагалі може відбуватися у ХХІ столітті, вважає залізний генерал

Російські військові хотіли знищити українську державність, але їм це не вдалося, і зараз окупанти свідомо їдуть в Україну, щоб знищувати саме українців.

Про це головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів в інтерв’ю Дмитру Комарову, яке вийшло увечері 12 травня.

"Стратегічною метою росії було знищити українську державність як таку. Напевно, вони розраховували на те, що зайдуть організованими колонами, люди зустрінуть їх із хлібом та сіллю, і на цьому б українська державність закінчилася б. Коли українці почали опір, коли почали захищатися, то станом на сьогодні вони (росіяни, — ред) свідомо з рф їдуть сюди, щоб свідомо вбивати українців, саме вбивати, і суть цієї війни полягає в тому, що якщо зараз ми не знищимо цього ворога, то будемо знищені ми. Тому що вони їдуть свідомо вбивати українців і завдають нам божевільних втрат", — підкреслив Залужний.

"Дивно, що це відбувається у XXI столітті, дивно, що це відбувається в ту епоху, коли наука так розвинена, коли ще в пам’яті є діди та баби, які пережили Другу світову, і незважаючи на це, вони їдуть вбивати українців", — додав головком ЗСУ.

Варто зауважити, що раніше Валерій Залужний рідко давав коментарі для представників преси, до того ж вони були у текстовому форматі, і це перше інтерв'ю у форматі відео з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Цікаво, що останніми днями в мережі поширюються чутки, нібито головком ЗСУ загинув, проте, як повідомляв "Телеграф", у Міноборони спростували фейк про смерть Залужного.