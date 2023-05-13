Сердце чувствует и болит: Залужный рассказал, когда плакал во время войны

Даже когда эмоции на лице не выдают боли, сердце его все равно чувствует, признается головкой

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный осознает, что занимаемая им должность не предусматривает проявлений слабости, но он — "нормальный человек с нормальным сердцем", и ничто человеческое ему не чуждо. Особенно когда речь идет об украинских воинах, погибших на войне.

Такое признание "железный генерал" сделал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову в рамках проекта "Год. За кадром. Генерал".

"Я, прежде всего, нормальный человек, с абсолютно нормальным сердцем. И то, что эмоции в лице и поведении не выдают человеческой боли, — это еще ночной не значит. На самом деле сердце все чувствует, и иногда ему очень и очень болезненно", – отмечает Залужный.

По словам главнокомандующеего, он часто смотрит в телефонную книгу, многих контактов из которой уже нет в живых, однако пока не решается удалить их.

"Нет просто сил что-то сделать с этим записям в телефонной книге – наверное, я еще не готов к этому. Когда-то, возможно, удалю человека из телефона навсегда. Но, пожалуй, не получится удалить из памяти. Из своего сердца. Это очень тяжело. И всеми нормальными людьми это воспринимается очень и очень плохо. Война — это очень плохое дело ", — считает Залужный.

По просьбе журналиста рассказать, пришлось ли ему плакать с начала войны, главком дает утвердительный ответ: это произошло в одном случае, во время общения с мамой военного, который был пилотом вертолета, и летал в Мариуполь.

Главнокомандующий добавил, что некоторое время, пока переписывался с женщиной, надеялся, что ее сыг жив, однако, впоследствии ему доложили, что пилот погиб.

"И я был вынужден как-то с мамой его эту ситуацию прояснить ", — добавил Залужный.

Мать погибшего героя направила генералу сообщение, которое сын отправил ей перед вылетом. В нем он просил помнить о нем как о патриоте.

"И когда я пытался с мамой как-то этот вопрос обсудить, то у меня не хватило сил", — объяснил генерал.

Он также уточнил, что помнит имя погибшего военнослужащего, однако не будет его называть. Как и всех других людей из своей телефонной книги, делать это придется, к сожалению, очень долго – война унесла жизни очень многих украинских героев.

Напомним, что в интервью Валерий Залужный также назвал фамилию единственного россиянина, за публикациями и сообщениями которого постоянно следит в Сети — это глава генштаба рф валерий герасимов, которого наш главком считает сильным, коварным и непредсказуемым врагом.