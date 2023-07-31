Тарифи завмерли, але витрати зростають: що зміниться в Україні з 1 серпня

У серпні знайдеться метсо хороших змін і не дуже

Вже завтра настає останній місяць літа 2023 року, і "Телеграф" розбирався, що чекає на українців з 1 серпня у сфері комуналки, соціального забезпечення та оподаткування.

Тарифи ЖКГ не зростуть

Після липневого підвищення тарифів на воду відразу на 30%, або близько 60 гривень на сім’ю, серпень пройде без подорожчання комунальних послуг.

Так, тарифи на природний газ (7,96 грн за кубометр у "Нафтогазу") та електроенергію для українців (2,64 грн за 1 кВт) поки що залишаться незмінними. Якщо комунальні платежі дуже високі, можна подумати про оформлення субсидії.

Пенсії зростуть на 20%, але не для всіх

Щороку в Україні проводять індексацію пенсій, і її третій етап пройшов у липні, тож з 1 серпня деякі українські пенсіонери зможуть отримати підвищені на 400-700 гривень виплати. Надбавки отримають такі категорії громадян похилого віку:

державні службовці;

працівники місцевого самоврядування;

народні депутати;

вчені;

працюючі пенсіонери;

особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

люди, звільнені з військової служби (збільшили пенсії з інвалідності).

Пільговий кредит під 7%

Ще однією гарною новиною стане розширення державної програми масової іпотеки "єОселя" зі ставкою 7% річних. Тепер програмою зможе скористатися будь-який громадянин, який не має свого житла або має його недостатньо (не більше ніж 52,5 кв. м на сім’ю плюс 21 "квадрат" на кожного наступного члена сім’ї).

Як підрахував "Телеграф", залежно від умов програми – процентної ставки, ціни житла, терміну кредиту та іншого щомісячні виплати становитимуть від 180 доларів.

Ціни зростуть через паливо

Втім, на "єОселя" позитивні зміни для українців закінчаться, адже вже в серпні експерти прогнозують зростання цін на паливо, спричинене скасуванням пільг та поверненням ПДВ та акцизів з 1 липня. Цього місяця ще вдалося уникнути різкого зростання ціни на пальне через наявність запасів, куплених ще до повернення податків.

У результаті варто чекати зростання ціни бензину на 3-4 гривні, а може й більше – до 55 гривень за літр (зараз А-95 коштує близько 49 гривень).

Зростання цін на паливо, напевно, штовхне вгору і ціни на багато товарів, які перевозить автотранспорт.

ФОП втратять пільги

Також із 1 серпня постраждають українські підприємці – платники єдиного податку. Якщо раніше вони могли платити 2% обороту, то тепер це будуть 3% + ПДВ або просто 5% обороту.

Також скасовується мораторій на планові перевірки підакцизних товарів, грального бізнесу та фінансових послуг.

Зростання податків для ФОПів також може позначитися на ціні вироблених товарів та послуг, що надаються ними. До речі, скасувати їх хотіли ще у липні, але потім перенесли на серпень.

Хто з ВПО втратить виплати

Також, як повідомляє Мінсоцполітики, з 1 серпня автоматично продовжувати виплати не стануть для внутрішньо переміщених осіб, які:

перебувають за кордоном понад 30 днів без вагомих, підтверджених документально підстав, до яких можна віднести стажування, відрядження, лікування чи оздоровлення тощо;

повернулися на своє попереднє місце проживання;

відбувають термін у місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм.

Військовий стан продовжили

Також із серпня по 15 листопада продовжили дію воєнного стану, що обмежує чоловікам право виїзду з України. Заборона стосується військовозобов’язаних громадян віком від 18 до 60 років.

Список обмежень можна дізнатися у матеріалі "Телеграфа" : "Військовий стан продовжили: кому можна виїжджати з України".