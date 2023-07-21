Індексація пенсій відбулась: хто у серпні зможе отримати виплати з надбавками

Пенсіонери у серпні можуть отримати вже підвищенні виплати

В Україні з 1 березня було проведено індексацію пенсій і мінімальний розмір виплати становив 100 гривень, а максимальний — 1500.

Як повідомляє РБК-Україна, є пенсіонери, які можуть отримати підвищення у серпні, а є ті, що залишаться зі старими виплатами.

У березні був перший етап індексації. Він становив 19,7%. Таку доплату отримало більш як 10 мільйонів пенсіонерів.

У квітні завершився другий етап, а третій, тобто останній, відбувся у липні.

Тож, більше підвищень у цьому році не планується. Вже в серпні всі українці, чиї пенсії було перераховано, повинні отримувати оновлені суми.

"Середній розмір надбавки становить від 400 до 700 гривень. Для кожного пенсіонера індексацію вираховували індивідуально. Водночас чим більшу пенсію отримувала людина, тим більше їй додавали до неї", — мовиться на сайті.

Хто з пенсіонерів отримав надбавку до виплат

державні службовці;

працівники місцевого самоврядування;

народні депутати;

науковці;

пенсіонери, які працюють;

особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

люди, звільнені із військової служби (збільшили пенсії за інвалідністю).

Хто з літніх людей залишиться без підвищення

пенсіонери, які працюють, але мають невеликий страховий стаж, а розрахунковий розмір їхньої пенсії менше ніж 2 100 гривень;

колишні працівники прокуратури;

пенсіонери, чиї пенсії перевищують максимально встановлений законом розмір — 20 930 гривень;

ті, хто отримує щомісячне довічне грошове утримання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки отримують щомісяця пенсіонери, які працюють.