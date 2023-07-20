Деяким пенсіонерам збільшили розмір виплат: хто з українців отримає доплати

У Пенсійному фонді України розповіли скільки отримують працюючі пенсіонери щомісяця

В Україні працюючим пенсіонерам збільшать пенсію і сума доплати залежить від стажу та суми поточної зарплати громадянина. Однак, тепер літні люди можуть чекати на ще одні додаткові щомісячні виплати від держави.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, після останнього підвищення ця сума зросла на трохи більш як 250 гривень.

На сайті роз'яснюється, що станом на 1 липня, середня пенсія пенсіонерів, що працюють, становить 5 563 гривні. Це на 251 гривню більше, ніж середня пенсія в країні (5 311 гривень).

У квітні середня виплата працюючим пенсіонерам зросла на 150 гривень. Після чергового перерахунку, середній показник пенсійних виплат зріс на 73 гривні.

Слід зауважити, що пенсіонери отримають додаткові гроші за понаднормовий стаж. Сума доплати не може перевищувати 1% від мінімальної пенсії за віком. Тож, деякі особи можуть отримати 20,93 гривні, бо мінімальний прожитковий стаж для непрацездатних осіб — 2093 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що доплату до пенсії також можуть очікувати пенсіонери, які були працівниками освіти.