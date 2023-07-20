Некоторым пенсионерам увеличили размер выплат: кто из украинцев получит доплаты

В Пенсионном фонде Украины рассказали, сколько получают работающие пенсионеры ежемесячно

В Украине работающим пенсионерам увеличат пенсию и сумма доплаты зависит от стажа и текущей зарплаты гражданина. Однако теперь пожилые люди могут ожидать еще одних дополнительных ежемесячных выплат от государства.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, после последнего повышения эта сумма выросла на чуть более 250 гривен.

На сайте разъясняется, что по состоянию на 1 июля, средняя пенсия работающих пенсионеров составляет 5 563 гривны. Это на 251 гривну больше, чем средняя пенсия в стране (5311 гривен).

В апреле средняя выплата работающим пенсионерам выросла на 150 гривен. После очередного перерасчета средний показатель пенсионных выплат вырос на 73 гривны.

Следует отметить, что пенсионеры получат дополнительные деньги за сверхурочный стаж. Сумма доплаты не может превышать 1% минимальной пенсии по возрасту. Некоторые лица могут получить 20,93 гривны, потому что минимальный прожиточный стаж для нетрудоспособных лиц — 2093 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что доплаты к пенсии также могут ожидать пенсионеры, которые были работниками образования.