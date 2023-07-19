Можно оформить дистанционно: как пенсионеру получить выплаты за границей (инструкция)

Украинские пенсионеры могут оформить и получить выплаты в других странах тремя способами

Украина во время войны пытается поддерживать финансово своих пенсионеров, так что с каждым днем оптимизирует возобновление выплат для пожилых людей, которые временно находятся на оккупированной территории или выехали на подконтрольную часть Украины или проживают временно за границей.

Как сообщает заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко для Украинского радио, "мы уже давно начали планомерную работу над тем, чтобы минимизировать необходимость человека идти к нам физически. Чтобы к нам приходили только те люди, которые действительно нуждаются в обращении лично. этого мы активно развиваем наши электронные сервисы.

По ее словам, одним из способов обращения за назначением пенсии есть обращение через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Какие документы нужно собрать пенсионеру

иметь квалифицированную электронную подпись;

паспорт;

идентификационный код;

документы о стаже;

диплом или свидетельство об обучении;

обязательно должен быть документ, который определит, как человек хочет получать пенсию через почту или счет в банке.

"Вопрос может возникнуть, если у человека нет трудовой книжки. Но и для таких людей есть определенный положительный момент — недавно ВРУ внесены изменения в закон, которыми пересмотрены возможности для назначения пенсий с тех или иных сроков. То есть на период военного положения дана возможность человеку, например, пенсию по возрасту получать со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста.Если человек обратится в период военного времени, то независимо от того, сколько пройдет — 3,5,8 месяцев. Главное, чтобы на 24 февраля 2022 года не закончился трехмесячный срок для обращения.Фактически продлена возможность гарантированно получить пенсию, не теряя ни одного дня, за который она человеку принадлежит ", — пояснила Ковпашко.

Чиновница добавила, что Пенсионный фонд давно перешел на принцип обслуживания по экстерриториальности, то есть независимо, где у человека адрес зарегистрированного проживания, можно обратиться куда угодно, если туда поближе доехать.

Следует отметить, что, кроме личного обращения в ПФУ, а также через вебпортал, оформить пенсию можно и почтой из-за границы. Это можно сделать сразу после верификации лица в соответствующих посольствах или консульствах с получением справки о пребывании человека в живых.

"Кроме того, существует определенный перечень стран, с которыми Украина заключила межгосударственные договоры. Если уехавший за границу имеет официальное разрешение на проживание в стране, то он имеет право, обратившись через соответствующее учреждение страны проживания, с которым заключен договор, попросить Пенсионный фонд будет переводить средства в страну проживания, с которой заключен договор, выплата будет идти человеку на его счета, которые он откроет в стране проживания, например, Литва, Латвия, Эстония, Португалия, Чехия, Испания. Словакия, Болгария», – рассказала Ковпашко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые пенсионеры могут получить до 10 выплат.