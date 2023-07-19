Можна оформити дистанційно: як пенсіонеру отримати виплати за кордоном (інструкція)

Українські пенсіонери мають змогу оформити та отримати виплати в інших країнах трьома способами

Україна під час війни намагається підтримувати фінансово своїх пенсіонерів, тож з кожним днем оптимізовує поновлення виплат для літніх людей, які тимчасово перебувають на окупованій території чи виїхали на підконтрольну частину України або проживають тимчасово за кордоном.

Як повідомляє заступниця голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко для Українського радіо, "ми вже давно розпочали планомірну роботу над тим, щоб мінімізувати необхідність людини йти до нас фізично. Щоб до нас приходили лише ті люди, які дійсно мають нагальну потребу звернутися особисто. Для цього ми активно розвиваємо наші електронні сервіси".

За її словами, одним із способів звернення за призначенням пенсії є звернення через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Які документі потрібно зібрати пенсіонеру

мати кваліфікований електронний підпис;

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи про стаж;

диплом або свідоцтво про навчання;

обов'язково має бути документ, який визначить, як людина хоче отримувати пенсію — через пошту або рахунок в банку.

"Питання можуть виникнути, якщо в людини немає трудової книжки. Але і для таких людей є певний позитивний момент — нещодавно ВРУ внесено зміни до закону, якими переглянуто можливості для призначення пенсій з тих чи інших строків. Тобто на період військового стану дано можливість людині, наприклад, пенсію за віком отримувати з дня, що слідує за днем досягнення пенсійного віку. Якщо людина звернеться в період військового часу, то незалежно від того, скільки пройде — 3,5,8 місяців. Головне, щоб на 24 лютого 2022 року не закінчився трьохмісячний термін для звернення. Фактично продовжено можливість гарантовано отримати пенсію, не втрачаючи жодного дня, за який вона людині належить", — пояснила Ковпашко.

Посадовиця додала, що Пенсійний фонд давно перейшов на принцип обслуговування по екстериторіальності, тобто незалежно, де в людини адреса зареєстрованого проживання, можна звернутися будь-куди, якщо туди ближче доїхати.

Слід наголосити на тому, що, окрім особистого звернення до ПФУ, а також через вебпортал, оформити пенсію можна й поштою з-за кордону. Це можна зробити одразу після верифікації особи у відповідних посольствах чи консульствах з отриманням довідки про перебування особи в живих.

"Крім того, існує певний перелік країн, з якими Україна уклала міждержавні договори. Якщо той, хто виїхав, за кордон має офіційний дозвіл на проживання в країні, то він має право, звернувшись через відповідну установу країни проживання, з якою укладено договір, попросити, щоб виплата здійснювалася туди. Пенсійний фонд переказуватиме кошти в країну проживання, з якою укладено договір. Виплата буде йти людині на її рахунки, які вона відкриє в країні проживання. Це, наприклад, Литва, Латвія, Естонія, Португалія, Чехія, Іспанія, Словаччина, Болгарія", — розповіла Ковпашко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі пенсіонери можуть отримати до 10 виплат.