Пенсія зросте? Від чого залежить збільшення розміру виплати у 2023 році

Пенсії і прожитковий в Україні мінімум мають підвищуватись двічі на рік

У деяких літніх людей у липні значно зросли виплати, а до кінця цього року підвищення мінімальної пенсії Україною не передбачено.

Як повідомляє експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський для 24 Каналу, до війни розмір мінімальної пенсії підвищувався двічі на рік — 1 липня та 1 грудня, коли переглядався розмір мінімального прожиткового мінімуму.

Водночас прожитковий мінімум у 2023 році для дітей 6−18 років становить 2833 грн. Для працездатних осіб його рівень зафіксовано на 2684 грн, а для людей, які втратили працездатність — 2093 грн.

Тож, за словами Павловського, мінімальна пенсія залишиться без змін до кінця 2023-го.

"Уряд завжди закон про бюджет закладав чотири рази. Тобто поквартально змінювався розмір прожиткового мінімуму у бік його збільшення. Але зараз через війну та спричинену нею економічну ситуацію в країні такої можливості держава не має", — пояснює експерт.

На сайті зазначають, що мінімальну пенсію за віком встановлюють в залежності від розміру одного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тож, до кінця 2023 року у держбюджеті не передбачено підвищення мінімальної пенсії та мінімального прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що доплату до пенсії можуть отримати літні люди, які безкоштовно здавали кров.