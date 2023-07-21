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Индексация пенсий произошла: кто в августе сможет получить выплаты с надбавками

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Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Пенсии в Украине повысили в три этапа – в марте, апреле и июле Новость обновлена 21 июля 2023, 14:36
Пенсии в Украине повысили в три этапа – в марте, апреле и июле. Фото Українські новини

Пенсионеры в августе могут получить уже повышенные выплаты

В Украине с 1 марта была проведена индексация пенсий и минимальный размер выплаты составил 100 гривен, а максимальный — 1500.

Как сообщает РБК-Украина, есть пенсионеры, которые могут получить повышение в августе, а есть те, кто останется со старыми выплатами.

В марте был первый этап индексации. Он составил 19,7%. Такую доплату получили более 10 миллионов пенсионеров.

В апреле завершился второй этап, а третий, то есть последний, состоялся в июле.

Так что больше повышений в этом году не планируется. Уже в августе все украинцы, чьи пенсии перечислены, должны получать обновленные суммы.

"Средний размер надбавки составляет от 400 до 700 гривен. Для каждого пенсионера индексацию высчитывали индивидуально. В то же время чем большую пенсию получал человек, тем больше ему добавляли к нему ", — говорится на сайте.

Кто из пенсионеров получил надбавку к выплатам

  • государственные служащие;
  • работники местного самоуправления;
  • народные депутаты;
  • ученые;
  • работающие пенсионеры;
  • лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы;
  • люди, уволенные с военной службы (увеличили пенсии по инвалидности).

Кто из пожилых людей останется без повышения

  • работающие пенсионеры, но имеющие небольшой страховой стаж, а расчетный размер их пенсии менее 2 100 гривен;
  • бывшие работники прокуратуры;
  • пенсионеры, чьи пенсии превышают максимально установленный законом размер – 20 930 гривен;
  • получающие ежемесячное пожизненное денежное содержание.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько получают ежемесячно работающие пенсионеры.

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