Индексация пенсий произошла: кто в августе сможет получить выплаты с надбавками

Пенсионеры в августе могут получить уже повышенные выплаты

В Украине с 1 марта была проведена индексация пенсий и минимальный размер выплаты составил 100 гривен, а максимальный — 1500.

Как сообщает РБК-Украина, есть пенсионеры, которые могут получить повышение в августе, а есть те, кто останется со старыми выплатами.

В марте был первый этап индексации. Он составил 19,7%. Такую доплату получили более 10 миллионов пенсионеров.

В апреле завершился второй этап, а третий, то есть последний, состоялся в июле.

Так что больше повышений в этом году не планируется. Уже в августе все украинцы, чьи пенсии перечислены, должны получать обновленные суммы.

"Средний размер надбавки составляет от 400 до 700 гривен. Для каждого пенсионера индексацию высчитывали индивидуально. В то же время чем большую пенсию получал человек, тем больше ему добавляли к нему ", — говорится на сайте.

Кто из пенсионеров получил надбавку к выплатам

государственные служащие;

работники местного самоуправления;

народные депутаты;

ученые;

работающие пенсионеры;

лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы;

люди, уволенные с военной службы (увеличили пенсии по инвалидности).

Кто из пожилых людей останется без повышения

работающие пенсионеры, но имеющие небольшой страховой стаж, а расчетный размер их пенсии менее 2 100 гривен;

бывшие работники прокуратуры;

пенсионеры, чьи пенсии превышают максимально установленный законом размер – 20 930 гривен;

получающие ежемесячное пожизненное денежное содержание.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько получают ежемесячно работающие пенсионеры.