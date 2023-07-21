Индексация пенсий произошла: кто в августе сможет получить выплаты с надбавками
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Пенсионеры в августе могут получить уже повышенные выплаты
В Украине с 1 марта была проведена индексация пенсий и минимальный размер выплаты составил 100 гривен, а максимальный — 1500.
Как сообщает РБК-Украина, есть пенсионеры, которые могут получить повышение в августе, а есть те, кто останется со старыми выплатами.
В марте был первый этап индексации. Он составил 19,7%. Такую доплату получили более 10 миллионов пенсионеров.
В апреле завершился второй этап, а третий, то есть последний, состоялся в июле.
Так что больше повышений в этом году не планируется. Уже в августе все украинцы, чьи пенсии перечислены, должны получать обновленные суммы.
"Средний размер надбавки составляет от 400 до 700 гривен. Для каждого пенсионера индексацию высчитывали индивидуально. В то же время чем большую пенсию получал человек, тем больше ему добавляли к нему ", — говорится на сайте.
Кто из пенсионеров получил надбавку к выплатам
- государственные служащие;
- работники местного самоуправления;
- народные депутаты;
- ученые;
- работающие пенсионеры;
- лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы;
- люди, уволенные с военной службы (увеличили пенсии по инвалидности).
Кто из пожилых людей останется без повышения
- работающие пенсионеры, но имеющие небольшой страховой стаж, а расчетный размер их пенсии менее 2 100 гривен;
- бывшие работники прокуратуры;
- пенсионеры, чьи пенсии превышают максимально установленный законом размер – 20 930 гривен;
- получающие ежемесячное пожизненное денежное содержание.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько получают ежемесячно работающие пенсионеры.