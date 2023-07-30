Воєнний стан продовжили: кому можна виїжджати з України

Список досить широкий

В Україні знову продовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації, а це означає, що багатьом громадянам, як і раніше, заборонено залишати територію нашої держави. Втім, існують винятки.

"Телеграф" розповідає про те, кому можна виїжджати за кордон у серпні 2023 року.

Спершу зазначимо, що воєнний стан в Україні діятиме як мінімум до 15 листопада 2023 року, і на цей період залишаються чинними обмеження для чоловіків на виїзд з України. Заборона стосується військовозобов’язаних громадян України віком від 18 до 60 років. Додатково у січні 2023 року Кабмін обмежив можливість виїзду за межі країни чиновникам без поважної причини.

Кому можна виїжджати з України

На даний момент територію країни на законних підставах можуть залишити:

чоловіки, непридатні для військової служби, зняті з військового обліку (з відповідною відміткою у військовому квитку);

тимчасово непридатні до військової служби строком до 6 місяців за наявності документів, що підтверджують це (довідка про інвалідність, висновок ВЛК);

неповнолітні та чоловіки, які досягли граничного віку 60 років;

особи з інвалідністю незалежно від групи;

супроводжуючі осіб з інвалідністю (зобов’язані повернутися в Україну пізніше особи з інвалідністю);

чоловіки, які постійно проживають на території іншої держави (за наявності відповідних позначок у паспорті);

батьки 3-х та більше неповнолітніх дітей;

батьки, які самостійно виховують дитину;

військовослужбовці для лікування.

Незважаючи на заборону виїзду для чиновників та заброньованих працівників, вони можуть перетинати кордон у разі службового відрядження, якщо вони є батьками-одинаками або їдуть на лікування.

Повний список категорій, які підпадають під виключення заборони на виїзд, розміщено на порталі Держприкордонслужби.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, за яких умов чоловіки можуть вільно покинути Україну.

Також "Телеграф" писав про нові правила для виїзду за кордон за допомогою системи "Шлях" для чоловіків-волонтерів.