Може виїжджати за кордон безліч разів: хто з чоловіків має таке право

Для чоловіків, які супроводжують дружину з інвалідністю немає обмежень в кількості разів виїзду як супроводжувача

В України триває воєнний стан, тож для більшості військовозобов'язаних чоловіків виїзд з країни неможливий. Однак є винятки, коли заборони для українців скасовуються.

Як мовиться у постанові, яка затверджена Кабінетом Міністрів України "Про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України", військовозобов'язаний чоловік може покинути Україну у разі, якщо він супроводжує свою дружину, яка є особою з інвалідністю.

Тож, згідно з постановою у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану перетинати державний кордон мають право:

особи з інвалідністю за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі — документи, що підтверджують інвалідність);

особи, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю і супроводжують таких дружин (чоловіка) для виїзду за межі України, за наявності документів (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв’язки, інвалідність.

Останні зобов’язані повернутися в Україну не пізніше повернення на територію України осіб, яких вони супроводжували.

Слід зауважити, що чоловіку для виїзду за кордон не потрібні документи від військкомату.

Виїжджати потрібно разом з дружиною, потім дружина зможе сама повернутись та знову виїхати за потреби. Чоловік також зможе самостійно повернутись.

Які документи потрібні для виїзду за кордон чоловіку, що супроводжує дружину з інвалідністю

документи про інвалідність дружини (один чи декілька – посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійне посвідчення по інвалідності, посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги по інвалідності, довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу). Для виїзду довідка МСЕК не підходить;

свідоцтво про шлюб;

якщо були зміни прізвищ чи імен потрібні будуть документи про це (простіше кажучи – щоб усі прізвища та імена збігалися).

Це мають бути або оригінали або нотаріально завірені копії. Для виїзду за кордон також будуть потрібні закордонні паспорти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про виїзд за кордон для чоловіків, які мають робочу візу.