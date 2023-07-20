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Є деякі нюанси: хто має право виїхати з України з 1 серпня (перелік)

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Чи є нові правила з 1 серпня для виїзду за кордон для українців Новина оновлена 20 липня 2023, 12:47
Чи є нові правила з 1 серпня для виїзду за кордон для українців. Фото molbuk.ua

Є винятки, коли громадяни України можуть виїхати за кордон на певний час з однією метою

Під час воєнного стану в Україні громадянам, особливо військовозобов'язаним, не дозволено виїжджати за кордон. Однак є винятки з правил, за допомогою яких заборони знімаються.

Як мовиться у постанові, затвердженою Верховною Радою, виїжджати за межі країни можуть ті, хто не підлягає загальній мобілізації за низкою пунктів: за віком, станом здоров'я, за особистими обставинами або ж через свою професійну діяльність.

Тож, згідно з постановою "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України", покинути країну матимуть право:

  • чоловіки віком до 18 і від 60 років
  • чоловіки від 18 до 60 років, які постійно проживають на території іншої країни. У них мають стояти відповідні відмітки про це в паспорті;
  • виключені з військового обліку за станом здоров'я
  • чоловіки, яким дозволено виїхати за кордон за станом здоров'я. Наприклад, можна виїхати на лікування;
  • чоловіки, яким дозволено виїхати за кордон за сімейними обставинами;
  • чоловіки призовного віку, які мають право на виїзд за кордон через професію;
  • громадяни, яким дозволено виїзд за кордон для допомоги Силам оборони у протистоянні РФ;
  • військовослужбовці, у яких є спеціальний дозвіл;
  • чоловіки і жінки на державній службі.

Водночас, законом передбачено, що є можливість виїхати за кордон на певний час тільки з метою допомоги для Збройних Сил України. Наприклад, це стосується:

  • водіїв-волонтерів, які перевозять гуманітарну, вантажну та медичну допомогу для ЗСУ;
  • представників культури (завдяки концертам збирають великі суми і відправляють на армію);
  • спортсменів та тренерів (для участі в змаганнях та зборах).

Виїхати можна і за сімейними обставинами:

  • багатодітним батькам неповнолітніх дітей;
  • за наявності дітей до 18 років з інвалідністю;
  • батькам, які самостійно виховують дитину або є опікунами неповнолітніх дітей-сиріт з інвалідністю;
  • за наявності повнолітніх дітей з інвалідністю І або ІІ групи;
  • якщо родичі дружини або чоловіка потребують постійного догляду. Тут потрібні підтверджувальні документи;
  • якщо один із батьків або дружина є особою з інвалідністю І чи ІІ групи.

А також громадяни можуть покинути Україну, якщо вони:

  • військові, яким дозволяється виїжджати у відпустку за наявності документів і дозволу з військових частин;
  • співробітники установ, які доглядають за людьми з інвалідністю і перебувають на військовому обліку;
  • члени екіпажів кораблів, які їдуть працювати на морських суднах, суднах внутрішнього плавання;
  • працівники залізничного транспорту;
  • авіаційний персонал — у відрядження або на навчання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про нові правила для виїзду за кордон за допомогою системи "Шлях" для чоловіків-волонтерів.

Теги:
#Жінки #Чоловіки #Військовозобов'язані #Виїзд за кордон