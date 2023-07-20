Є деякі нюанси: хто має право виїхати з України з 1 серпня (перелік)
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Є винятки, коли громадяни України можуть виїхати за кордон на певний час з однією метою
Під час воєнного стану в Україні громадянам, особливо військовозобов'язаним, не дозволено виїжджати за кордон. Однак є винятки з правил, за допомогою яких заборони знімаються.
Як мовиться у постанові, затвердженою Верховною Радою, виїжджати за межі країни можуть ті, хто не підлягає загальній мобілізації за низкою пунктів: за віком, станом здоров'я, за особистими обставинами або ж через свою професійну діяльність.
Тож, згідно з постановою "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України", покинути країну матимуть право:
- чоловіки віком до 18 і від 60 років
- чоловіки від 18 до 60 років, які постійно проживають на території іншої країни. У них мають стояти відповідні відмітки про це в паспорті;
- виключені з військового обліку за станом здоров'я
- чоловіки, яким дозволено виїхати за кордон за станом здоров'я. Наприклад, можна виїхати на лікування;
- чоловіки, яким дозволено виїхати за кордон за сімейними обставинами;
- чоловіки призовного віку, які мають право на виїзд за кордон через професію;
- громадяни, яким дозволено виїзд за кордон для допомоги Силам оборони у протистоянні РФ;
- військовослужбовці, у яких є спеціальний дозвіл;
- чоловіки і жінки на державній службі.
Водночас, законом передбачено, що є можливість виїхати за кордон на певний час тільки з метою допомоги для Збройних Сил України. Наприклад, це стосується:
- водіїв-волонтерів, які перевозять гуманітарну, вантажну та медичну допомогу для ЗСУ;
- представників культури (завдяки концертам збирають великі суми і відправляють на армію);
- спортсменів та тренерів (для участі в змаганнях та зборах).
Виїхати можна і за сімейними обставинами:
- багатодітним батькам неповнолітніх дітей;
- за наявності дітей до 18 років з інвалідністю;
- батькам, які самостійно виховують дитину або є опікунами неповнолітніх дітей-сиріт з інвалідністю;
- за наявності повнолітніх дітей з інвалідністю І або ІІ групи;
- якщо родичі дружини або чоловіка потребують постійного догляду. Тут потрібні підтверджувальні документи;
- якщо один із батьків або дружина є особою з інвалідністю І чи ІІ групи.
А також громадяни можуть покинути Україну, якщо вони:
- військові, яким дозволяється виїжджати у відпустку за наявності документів і дозволу з військових частин;
- співробітники установ, які доглядають за людьми з інвалідністю і перебувають на військовому обліку;
- члени екіпажів кораблів, які їдуть працювати на морських суднах, суднах внутрішнього плавання;
- працівники залізничного транспорту;
- авіаційний персонал — у відрядження або на навчання.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про нові правила для виїзду за кордон за допомогою системи "Шлях" для чоловіків-волонтерів.