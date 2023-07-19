Нові критерії для окремої категорії чоловіків: хто більше не зможе виїхати через систему "Шлях"

Через зловживання системою "Шлях" Мінінфраструктура розробило нові критерії для виїзду за кордон

В Україні існує система "Шлях", за допомогою якої можна вільно виїхати за кордон. На жаль, нею можуть користуватися і недоброчесні військовозобов'язані чоловіки, які полишають країну у ролі водіїв-волонтерів.

Тож, щоб зменшилась кількість українців, які "втікають" від мобілізації, Мінінфраструктури розробило критерії для виїзду за кордон за системою Шлях, повідомляє заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач для "Українського радіо".

Проте перевірки правоохоронних органів, зокрема й НАЗК, майже відразу показали, що вона стала лазівкою для уникнення мобілізації для чоловіків призовного віку. Тож, 19 тисяч військовозобов'язаних чоловіків виїхали з України за допомогою цієї системи.

"Ця система на сьогодні працює недосконало і потребує змін, над якими ми зараз й працюємо… Зараз у законодавстві, на жаль, немає будь-яких критеріїв, які б говорили, яким чином відмовляти тому чи іншому волонтерові в поїздці. Якщо написана заява, що ми благодійна організація і просимо випустити таких-то людей, які їдуть за гуманітарною допомогою для такого органу влади чи військової частини, це формально дозволяє включити особу в "Шлях". Жодних критеріїв на перевірки поки що немає", — зазначив посадовець.

Сергій Деркач наголошує на тому, що відтепер Мінінфраструктури більше не приймає заяви від фізичних осіб. Тож, заяви мають бути від благодійних фондів з досвідом роботи, а обґрунтування має бути підкріплене листом набувача цієї благодійної допомоги.

"Після такого листа організація зазвичай має поставити на баланс, отримати та задокументувати те, що вони отримали. Якщо вони цього не зроблять, до них так само можуть прийти правоохоронні органи — не тільки до волонтерів, але й до набувачів цієї гуманітарної допомоги", — каже заступник міністра.

Водночас, він наголошує на тому, що внутрішня регуляція працює в міністерстві, але безсила в обласних військових адміністраціях, тож кожна область діє сама по собі.

Під час перетину кордону працівники Держприкордонслужби мають право ставити чоловікам запитання і не існує якихось певних відповідей, які дозволяють зрозуміти — виїде людина чи ні. Однак бувають ситуації, коли звертаються перевізники, котрі їздять за конкретним товаром офіційно, або волонтери, які не вперше виїжджають і мають хорошу історію перетину кордону, але їх зрештою не випускають також.

Таким чином виходить, що Держприкордонслужба не завжди виявляє мету поїздки військовозобов'язаного чоловіка, якого внесли в систему "Шлях", і може пропустити тих, хто просто хоче втекти з України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про одну категорію чоловіків з "білим квитком", які мають право вільно покинути Україну.