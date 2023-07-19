Укр

Новые критерии для отдельной категории мужчин: кто больше не сможет уехать через систему "Шлях"

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
2005
Выезд заграницу для военнообязанных мужчин, пользующихся системой "Шлях" Новость обновлена 19 июля 2023, 12:40
Выезд заграницу для военнообязанных мужчин, пользующихся системой "Шлях". Фото Укрінформ

Из-за злоупотребления системой "Шлях" Мининфраструктура разработала новые критерии для выезда за границу

В Украине существует система "Путь" (общеупотребительный украинский вариант — "Шлях"), с помощью которой можно свободно уехать за границу. К сожалению, ею могут пользоваться и недобродетельные военнообязанные мужчины, покидающие страну в качестве водителей-волонтеров.

Чтобы уменьшилось количество украинцев, которые "убегают" от мобилизации, Мининфраструктуры разработало критерии для выезда за границу по системе Шлях, сообщает заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач для "Украинского радио".

Однако проверки правоохранительных органов, в том числе и НАПК, почти сразу показали, что она стала лазейкой во избежание мобилизации для мужчин призывного возраста. Итак, 19 тысяч военнообязанных мужчин выехали из Украины с помощью этой системы.

"Эта система на сегодняшний день работает несовершенно и требует изменений, над которыми мы сейчас и работаем… Сейчас в законодательстве, к сожалению, нет каких-либо критериев, которые бы говорили, каким образом отказывать тому или иному волонтеру в поездке. Если написано заявление, что мы благотворительная организация и просим выпустить таких-то людей, которые едут за гуманитарной помощью для такого органа власти или воинской части, это формально позволяет включить личность в "Шлях". Никаких критериев на проверки пока нет", — отметил чиновник.

Сергей Деркач отмечает, что отныне Мининфраструктуры больше не принимает заявления от физических лиц. Следовательно, заявления должны быть от благотворительных фондов с опытом работы, а обоснование должно быть подкреплено письмом приобретателя этой благотворительной помощи.

"После такого письма организация обычно должна поставить на баланс, получить и задокументировать то, что они получили. Если они этого не сделают, к ним также могут прийти правоохранительные органы — не только к волонтерам, но и к приобретателям этой гуманитарной помощи", — говорит замминистра.

В то же время он отмечает, что внутренняя регуляция работает в министерстве, но бессильна в областных военных администрациях, поэтому каждая область действует сама по себе.

Во время пересечения границы работники Госпогранслужбы имеют право задавать мужчинам вопросы и не существует каких-либо определенных ответов, позволяющих понять — уедет человек или нет. Однако бывают ситуации, когда обращаются перевозчики, которые ездят за конкретным товаром официально, или волонтеры, которые не впервые выезжают и имеют хорошую историю пересечения границы, но в конце концов не выпускают также.

Таким образом, получается, что Госпогранслужба не всегда ставит цель поездки военнообязанного мужчины, которого внесли в систему "Шлях", и может пропустить тех, кто просто хочет бежать из Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об одной категории мужчин с "белым билетом", имеющих право свободно покинуть Украину.

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