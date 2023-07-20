Есть некоторые нюансы: кто имеет право уехать из Украины с 1 августа (список)
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Есть исключения, когда граждане Украины могут выехать за границу на время с одной целью
Во время военного положения в Украине гражданам, особенно военнообязанным, не разрешено выезжать за границу. Однако есть исключения из правил, посредством которых запреты снимаются.
Как говорится в постановлении, утвержденном Верховной Радой, выезжать за пределы страны могут те, кто не подлежит всеобщей мобилизации по ряду пунктов: по возрасту, состоянию здоровья, по личным обстоятельствам или из-за своей профессиональной деятельности.
Поэтому, согласно постановлению "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины", покинуть страну будут иметь право :
- мужчины в возрасте до 18 и от 60 лет
- мужчины от 18 до 60 лет, постоянно проживающие на территории другой страны. У них должны стоять соответствующие отметки об этом в паспорте;
- исключены из военного учета по состоянию здоровья
- мужчины, которым разрешено уехать за границу по состоянию здоровья. К примеру, можно выехать на лечение;
- мужчины, которым разрешено уехать за границу по семейным обстоятельствам;
- мужчины призывного возраста, имеющие право на выезд за границу через профессию;
- граждане, которым разрешен выезд за границу для помощи Силам обороны в противостоянии РФ;
- военнослужащие, у которых есть специальное разрешение;
- мужчины и женщины на государственной службе.
В то же время законом предусмотрено, что есть возможность выехать за границу на время только с целью помощи для Вооруженных Сил Украины. К примеру, это касается:
- водителей-волонтеров, перевозящих гуманитарную, грузовую и медицинскую помощь для ВСУ;
- представителей культуры (благодаря концертам собирают большие суммы и отправляют в армию);
- спортсменов и тренеров (для участия в соревнованиях и сборах).
Выехать можно и по семейным обстоятельствам:
- многодетным родителям несовершеннолетних детей;
- при наличии детей в возрасте до 18 лет с инвалидностью;
- родителям, которые самостоятельно воспитывают ребенка или являються опекунами несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;
- при наличии совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;
- если родственники жены или мужа нуждаются в постоянном уходе. Здесь требуются подтверждающие документы;
- если один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы.
А также граждане могут покинуть Украину, если они:
- военные, которым разрешается уезжать в отпуск при наличии документов и разрешения из воинских частей;
- сотрудники учреждений, которые ухаживают за людьми с инвалидностью и состоят на военном учете;
- члены экипажей кораблей, которые едут на морских судах, судах внутреннего плавания;
- работники железнодорожного транспорта;
- авиационный персонал — в командировку или обучение.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о новых правилах для выезда за границу с помощью системы "Шлях" для мужчин-волонтеров.