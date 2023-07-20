Есть некоторые нюансы: кто имеет право уехать из Украины с 1 августа (список)

Есть исключения, когда граждане Украины могут выехать за границу на время с одной целью

Во время военного положения в Украине гражданам, особенно военнообязанным, не разрешено выезжать за границу. Однако есть исключения из правил, посредством которых запреты снимаются.

Как говорится в постановлении, утвержденном Верховной Радой, выезжать за пределы страны могут те, кто не подлежит всеобщей мобилизации по ряду пунктов: по возрасту, состоянию здоровья, по личным обстоятельствам или из-за своей профессиональной деятельности.

Поэтому, согласно постановлению "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины", покинуть страну будут иметь право :

мужчины в возрасте до 18 и от 60 лет

мужчины от 18 до 60 лет, постоянно проживающие на территории другой страны. У них должны стоять соответствующие отметки об этом в паспорте;

исключены из военного учета по состоянию здоровья

мужчины, которым разрешено уехать за границу по состоянию здоровья. К примеру, можно выехать на лечение;

мужчины, которым разрешено уехать за границу по семейным обстоятельствам;

мужчины призывного возраста, имеющие право на выезд за границу через профессию;

граждане, которым разрешен выезд за границу для помощи Силам обороны в противостоянии РФ;

военнослужащие, у которых есть специальное разрешение;

мужчины и женщины на государственной службе.

В то же время законом предусмотрено, что есть возможность выехать за границу на время только с целью помощи для Вооруженных Сил Украины. К примеру, это касается:

водителей-волонтеров, перевозящих гуманитарную, грузовую и медицинскую помощь для ВСУ;

представителей культуры (благодаря концертам собирают большие суммы и отправляют в армию);

спортсменов и тренеров (для участия в соревнованиях и сборах).

Выехать можно и по семейным обстоятельствам:

многодетным родителям несовершеннолетних детей;

при наличии детей в возрасте до 18 лет с инвалидностью;

родителям, которые самостоятельно воспитывают ребенка или являються опекунами несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;

при наличии совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;

если родственники жены или мужа нуждаются в постоянном уходе. Здесь требуются подтверждающие документы;

если один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы.

А также граждане могут покинуть Украину, если они:

военные, которым разрешается уезжать в отпуск при наличии документов и разрешения из воинских частей;

сотрудники учреждений, которые ухаживают за людьми с инвалидностью и состоят на военном учете;

члены экипажей кораблей, которые едут на морских судах, судах внутреннего плавания;

работники железнодорожного транспорта;

авиационный персонал — в командировку или обучение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о новых правилах для выезда за границу с помощью системы "Шлях" для мужчин-волонтеров.