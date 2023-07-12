Украинское водительское удостоверение в странах ЕС: есть ли новые правила для беженцев

Для беженцев из Украины обнародовали новое важное объяснение про удостоверение водителя

Во время полномасштабной войны большое количество украинцев выехали в страны ЕС на своем автомобиле. Поэтому, Главный сервисный центр МВД озвучил точное объяснение для тех, кто сейчас находится в странах Евросоюза и имеет украинское водительское удостоверение.

Как сообщает PMG.ua, дело в том, что Европа поддерживает расширенное признание водительских документов в странах-членах ЕС для украинских беженцев.

На сайте разъясняется, что за границей граждане Украины спокойно могут пользоваться украинским водительским удостоверением. Кроме того, документ не следует обменивать на протяжении всего периода действия временной защиты.

В то же время у женщин есть возможность пользоваться правами старого образца.

"Даже не обязательно дополнительно иметь их заверенный перевод и международное водительское удостоверение. Пользоваться украинскими правами водители за рубежом могут и по истечении срока действия документа ", — говорится на сайте.

В случае, если граждане Украины потеряли или у них украли водительское удостоверение, то нужно получить временные водительские права образца ЕС. При этом сдавать дополнительно экзамены не нужно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о тех мужчинах, которые злоупотребляют системой "Путь" и уезжают за границу, как водители. Их суд не может привлечь ни к уголовной, ни к административной ответственности.