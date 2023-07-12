Українське посвідчення водія в країнах ЄС: чи є нові правила для біженців

Для біженців з України оприлюднили нове важливе пояснення щодо посвідчення водія

Під час повномасштабної війни велика кількість українців виїхали до країн ЄС на своєму автомобілі. Тож, Головний сервісний центр МВС озвучив точне пояснення для тих, хто наразі перебуває в країнах Євросоюзу і має українське посвідчення водія.

Як повідомляє PMG.ua, справа в тому, що Європа підтримує розширене визнання водійських документів у країнах-членах ЄС для українських біженців.

На сайті роз'яснюється, що за кордоном громадяни України спокійно можуть користуватися українським посвідченням водія. Крім того, документ не потрібно обмінювати впродовж усього періоду дії тимчасового захисту.

Водночас у жінок є можливість користуватися і правами старого зразка.

"Навіть не обов’язково додатково мати їхній завірений переклад і міжнародне посвідчення водія. Користуватись українськими правами водії за кордоном можуть і після закінчення терміну дії документа", — мовиться на сайті.

У разі, якщо громадяни України загубили чи у них вкрали посвідчення водія, то треба отримати тимчасові водійські права зразка ЄС. При цьому складати додатково іспити не потрібно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про тих чоловіків, які зловживають системою "Шлях" і виїжджають за кордон, як водії. Їх суд не може притягнути ні до кримінальної, ні до адміністративної відповідальності.