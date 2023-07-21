Марна справа - тікати: за яких умов громадян України повернуть додому

Військовозобов'язані чоловіки, які незаконно перетнули кордон, не мають право на статус біженця

Через війну в Україні багатьом зобов'язаним чоловікам заборонено покидати країну. Тож у разі, якщо українець незаконно виїхав за кордон, йому не дають статус біженця і повертають назад в Україну.

Як каже речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, у військовозобов'язаних чоловіків, які незаконно виїхали з країни немає підстав для отримання статусу біженця за кордоном і країни ЄС співпрацюють з Україною для повернення таких чоловіків назад.

"Ми з початку повномасштабного вторгнення співпрацюємо з нашими колегами із ЄС і Молдови, щоб протидіяти будь-яким спробам незаконного перетину кордону. Дехто намагається просити одразу статус біженця, але підстав для отримання такого статусу у них немає", — пояснює прикордонник.

Одночасно, за словами Андрія Демченка, ніякі органи не представили законопроєкт, які б дозволили повертати з-за кордону чоловіків, які незаконно виїхали з України.

"На цей час, до України можуть повернути осіб, які пробують незаконно перетинати державний кордон і яких ловлять прикордонні служби", — мовиться в ефірі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про багатодітних чоловіків, які можуть виїхати з України під час війни, але є різні ситуації, зокрема, якщо багатодітна родина живе разом чи розлучена.