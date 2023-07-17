Перетнути кордон можна лише за сімейними обставинами: хто з українців має таке право

Деяким військовозобов'язаним чоловікам дозволено покидати Україну

Українським військовозобов'язаним чоловікам під час воєнного стану було заборонено виїжджати за кордон, однак є винятки, коли громадяни можуть на законних правах покинути країну.

Як повідомляє юристка Анастасія Григор’єва, такою можливістю можуть скористатися чоловіки, які виїжджатимуть з країни за сімейними обставинами.

Згідно з правилами "Про перетинання державного кордону громадянами України", за сімейними обставинами можуть виїхати за кордон особи, які мають матір або батька, а також батьків подружжя (як і з сторони чоловіка, так і дружини), які є інвалідами I та II групи та планують покинути Україну в супроводі одного з таких батьків.

Які потрібно зібрати документи чоловіку, щоб виїхати за кордон з вищезазначеними особами

довідка, в якій буде вказано, що така особа є дійсно сином або донькою для осіб з інвалідністю (тобто підтверджуватиме їхні родинні зв’язки та ступінь спорідненості);

документи, які будуть підтверджувати інвалідність таких осіб;

довідка, яка міститиме дані про однакове місце фактичного проживання осіб, які планують виїхати за кордон та їх батьків (це може бути акт, який офіційно встановлює факт догляду, або документи, які підтверджують отримання грошових коштів за здійснення догляду).

Також виїхати за сімейними обставинами можуть чоловіки:

які здійснюють не тимчасовий догляд за людиною з інвалідністю 1 та 2 групи, а такий, що містить ознаки постійного характеру та супроводжують вищезазначених осіб для виїзду за межі території країни . Документами, що будуть підтверджувати право на виїзд людини за цим критерієм є такі, що підтверджують отримання грошових нарахувань за догляд. Крім того, необхідним є акт в якому зазначається, що така особа дійсно здійснює догляд за одним з батьків.

. Документами, що будуть підтверджувати право на виїзд людини за цим критерієм є такі, що підтверджують отримання грошових нарахувань за догляд. Крім того, необхідним є акт в якому зазначається, що така особа дійсно здійснює догляд за одним з батьків. які доглядають за особою і догляд носить постійний характер через супровід одного із родичів сімʼї першого ступеня спорідненості. Це означає, що особа, яка має постійну потребу в догляді, може подорожувати за кордоном разом зі своїм батьком, матір’ю, дружиною, чоловіком, сином або дочкою (в тому числі, якщо вони і були усиновленими). Ця особа також повинна мати на руках відповідні документи, які підтверджують їхній родинний зв’язок та необхідність такого догляду.

через супровід одного із родичів сімʼї першого ступеня спорідненості. Це означає, що особа, яка має постійну потребу в догляді, може подорожувати за кордоном разом зі своїм батьком, матір’ю, дружиною, чоловіком, сином або дочкою (в тому числі, якщо вони і були усиновленими). Ця особа також повинна мати на руках відповідні документи, які підтверджують їхній родинний зв’язок та необхідність такого догляду. у яких на постійному утриманні троє і більше дітей і їм ще не виповнилося 18 років. При цьому діти можуть бути від різних шлюбів. Законодавчо повинен бути встановлений тільки сам факт перебування дітей на утриманні в такої особи. Документи, які необхідні для підтвердження цього факту — посвідчення багатодітного батька.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про громадян України, які можуть виїхати за кордон з дитиною, попередньо зібравши необхідний перелік документів.