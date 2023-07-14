Лише п'ять документів: як батькам з дитиною виїхати за кордон

Найголовніший документ для виїзду з дитиною — це нотаріально посвідчена згода

В України триває воєнний стан і більшість громадян країни виїжджають за кордон з дітьми, але для цього потрібно зібрати необхідний пакет документів.

Як повідомляє Вікна, деяким родинам заборонено покидати країну, бо військовозобов'язані чоловіки не мають такої можливості.

Слід зазначити , що діти віком до 16 років можуть виїздити за кордон лише за згодою батьків (усиновлювачів), в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені батьками.

Які потрібні документи для виїзду за кордон з дитиною

Нотаріально посвідчена згода одного з батьків (не обов’язково, якщо дитину супроводжує один з батьків);

Документ, що підтверджує родинні зв’язки з дитиною;

Закордонний паспорт дитини;

Внутрішній паспорт дитини або свідоцтво про народження;

Для супроводу третіми особами необхідна заява від одного або обох батьків, завірена органом опіки та піклування.

Щоб отримати нотаріальний дозвіл на виїзд дитини за кордон одному з батьків, а у випадку виїзду дитини до 16 років з уповноваженою особою — обом, потрібно надати нотаріусу оригінали паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та свідоцтво про народження дитини.

Є одне виключення з правил: особи, які досягли 16 років, мають можливість самостійно перетинати кордон. Тому дітям від 16 до 18 років дозвіл одного з батьків на виїзд за кордон не потрібен.

"Для виїзду потрібен лише закордонний паспорт (внутрішній або свідоцтво про народження, якщо закордонного паспорта немає)", — мовиться на сайті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про військовозобов'язаних чоловіків, які мають можливість виїхати за кордон у ролі опікуна дитини.