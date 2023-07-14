Только пять документов: как родителям с ребенком уехать за границу

Самый главный документ для выезда с ребенком – это нотариально удостоверенное согласие

В Украине идет военное положение и большинство граждан страны выезжают за границу с детьми, но для этого нужно собрать необходимый пакет документов.

Как сообщает Вікна, некоторым семьям запрещено покидать страну, потому что военнообязанные мужчины не имеют такой возможности.

Следует отметить, что дети младше 16 лет могут выезжать за границу только с согласия родителей (усыновителей), в их сопровождении или в сопровождении лиц, уполномоченных родителями.

Какие нужны документы для выезда за границу с ребенком

нотариально удостоверенное согласие родителя (не обязательно, если ребенка сопровождает один из родителей);

документ, подтверждающий родственные связи с ребенком;

загранпаспорт ребенка;

внутренний паспорт ребенка или свидетельство о рождении;

для сопровождения третьими лицами необходимо заявление от одного или обоих родителей, заверенное органом опеки и попечительства.

Чтобы получить нотариальное разрешение на выезд ребенка за границу родителю, а в случае выезда ребенка до 16 лет с уполномоченным лицом — обоим, нужно предоставить нотариусу оригиналы паспортов, регистрационных номеров учетных карт налогоплательщиков и свидетельство о рождении ребенка.

Есть одно исключение из правил: лица, достигшие 16 лет, имеют возможность самостоятельно пересекать границу. Поэтому детям от 16 до 18 лет разрешение родителя на выезд за границу не требуется.

"Для выезда нужен только загранпаспорт (внутренний или свидетельство о рождении, если загранпаспорта нет) ", — говорится на сайте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о военнообязанных мужчинах, имеющих возможность уехать за границу в роли опекуна ребенка.