Пересечь границу можно только по семейным обстоятельствам: кто из украинцев имеет такое право

Некоторым военнообязанным мужчинам разрешено покидать Украину

Украинским военнообязанным мужчинам во время военного положения было запрещено выезжать за границу, однако есть исключения, когда граждане могут на законных правах покинуть страну.

Как сообщает юрист Анастасия Григорьева, такой возможностью могут воспользоваться мужчины, которые будут уезжать из страны по семейным обстоятельствам.

Согласно правилам "О пересечении государственной границы гражданами Украины", по семейным обстоятельствам могут выехать за границу лица, имеющие мать или отца, а также родителей супругов (как со стороны мужа, так и жены), которые являются инвалидами I и II группы и планируют покинуть Украину в сопровождении одного из таких родителей.

Какие нужно собрать документы мужчине, чтобы уехать за границу с вышеупомянутыми лицами

справка, в которой будет указано, что такое лицо действительно сыном или дочерью для лиц с инвалидностью (т.е. будет подтверждать их родственные связи и степень родства);

документы, подтверждающие инвалидность таких лиц;

справка, содержащая данные о одинаковом месте фактического проживания лиц, планирующих выехать за границу и их родителей (это может быть акт, официально устанавливающий факт ухода, или документы, подтверждающие получение денежных средств за осуществление ухода).

Также выехать по семейным обстоятельствам могут мужчины:

осуществляющие не временный уход за человеком с инвалидностью 1 и 2 группы, а содержащий признаки постоянного характера и сопровождающие вышеупомянутых лиц для выезда за пределы территории страны . Документами, которые будут подтверждать право на выезд человека по этому критерию, подтверждают получение денежных начислений за уход. Кроме того, необходим акт, в котором указывается, что такое лицо действительно осуществляет уход за одним из родителей.

. Документами, которые будут подтверждать право на выезд человека по этому критерию, подтверждают получение денежных начислений за уход. Кроме того, необходим акт, в котором указывается, что такое лицо действительно осуществляет уход за одним из родителей. ухаживающие за лицом и уход носит постоянный характер через сопровождение одного из родственников семьи первой степени родства. Это означает, что лицо, нуждающееся в уходе, может путешествовать за границей вместе со своим отцом, матерью, женой, мужем, сыном или дочерью (в том числе, если они и были усыновлены). Это лицо также должно иметь на руках соответствующие документы, подтверждающие их родственную связь и необходимость такого ухода.

через сопровождение одного из родственников семьи первой степени родства. Это означает, что лицо, нуждающееся в уходе, может путешествовать за границей вместе со своим отцом, матерью, женой, мужем, сыном или дочерью (в том числе, если они и были усыновлены). Это лицо также должно иметь на руках соответствующие документы, подтверждающие их родственную связь и необходимость такого ухода. у которых на постоянном иждивении трое и более детей и им еще не исполнилось 18 лет. При этом дети могут быть от разных браков. Законодательно должен быть установлен только сам факт пребывания детей на иждивении у такого лица. Документы, необходимые для подтверждения этого факта — удостоверение многодетного отца.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о гражданах Украины, которые могут выехать за границу с ребенком, предварительно собрав необходимый список документов.