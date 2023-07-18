Статус багатодітного батька: як чоловіку виїхати з України під час війни

Багатодітні чоловіки є одними з винятків в плані можливості виїхати з України під час війни, але не все так просто

В України триває воєнний стан, тож для більшості військовозобов'язаних чоловіків виїзд з країни неможливий. Однак є винятки, коли заборони для українців скасовуються.

Як повідомляє Верховна Рада, право на виїзд за кордон мають багатодітні чоловіки, але є різні ситуації, зокрема, якщо багатодітна родина живе разом чи розлучена.

Згідно з законом "Про охорону дитинства", багатодітним є батько, який має трьох і більше дітей, з якими він спільно проживає та яких виховує.

Які потрібні документи для підтвердження статусу багатодітного батька

свідоцтво про народження дітей;

посвідчення багатодітної сім'ї.

До одного з вищезазначених документів слід додати свідоцтво про шлюб із матір’ю дітей, щоб підтвердити статус багатодітного батька. Наявність на утриманні чоловіка трьох та більше дітей віком до 18 років дає йому право не тільки на виїзд за кордон, а й на отримання відстрочки від мобілізації.

Якщо при розлученні діти залишились з батьком

Якщо після розірвання шлюбу діти проживають разом із батьком, він зберігає свій статус багатодітного. Визначення місця проживання дітей із батьком за законом підтверджує, що батько є відповідальним за виховання та утримання дітей.

Місце проживання дітей з батьком може визначатися рішенням суду, рішенням органу опіки або нотаріально посвідченим договором між батьками.

"На практиці Державна прикордонна служба інколи досить прискіпливо ставиться до договорів між батьками, як і до рішень органів опіки. Тому рекомендую (по змозі) закріпити місце проживання дітей у судовому рішенні. Для підсилення позиції батька бажано зареєструвати місце проживання дітей із батьком та пред’являти при перетині кордону довідку (витяг), яка підтверджує факт реєстрації батька та дітей за однією адресою", — додається у повідомленні.

Якщо при розлученні діти залишились з матір'ю

Якщо ж місцем проживання дітей після розірвання шлюбу визначається проживання з матір’ю, то батько має підтвердити, що він продовжує утримувати дітей і виконувати свої батьківські обов’язки належним чином.

"Факт утримання дітей батько може підтвердити як судовим рішенням (про стягнення аліментів), так і нотаріально посвідченим договором між батьками", — мовиться на сайті.

Щоб підтвердити, чи не має у батька заборгованості зі сплати аліментів (розмір аліментів визначений у судовому рішенні), йому потрібно звернутися до державного або приватного виконавця за довідкою.

У разі, якщо сума аліментів визначена у договірному порядку – слід звернутись за документом, який підтверджує факт утримання дітей батьком. Це може бути нотаріально посвідчена заява матері про належне виконання договору та відсутність заборгованості зі сплати аліментів.

Які документи потрібні для перетину кордону

свідоцтво про народження дітей або посвідчення багатодітної сім'ї;

свідоцтво про шлюб з матір'ю дітей;

довідку (витяг), яка підтверджує факт реєстрації батька та дітей за однією адресою (у разі, якщо діти після розлучення залишились з батьком);

підтвердження про те, що чоловік не має заборгованості зі плати аліментів (у разі, якщо діти після розлучення залишились з матір'ю);

"Закон не визначає вичерпного переліку документів, які багатодітні чоловіки мають пред’явити для виїзду за кордон або отримання права на відстрочку", — додається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про громадян України, які можуть виїхати за кордон з дитиною, попередньо зібравши необхідний перелік документів.