Статус многодетного отца: как мужчине уехать из Украины во время войны

Многодетные мужчины являются одними из исключений в плане возможности уехать из Украины во время войны, но не все так просто

У Украины продолжается военное положение, поэтому для большинства военнообязанных мужчин выезд из страны невозможен. Однако есть исключения, когда запреты украинцев отменяются.

Как сообщает Верховная Рада, право на выезд за границу имеют многодетные мужчины, но есть разные ситуации, в частности, если многодетная семья живет вместе или разведена.

Согласно закону "Об охране детства", многодетным является отец, имеющий трех и более детей, с которыми он совместно проживает и которых воспитывает.

Какие нужны документы для подтверждения статуса многодетного отца

свидетельство о рождении детей;

удостоверение многодетной семьи.

К одному из вышеперечисленных документов следует добавить свидетельство о браке с матерью детей, чтобы подтвердить статус многодетного отца. Наличие на иждивении мужчины троих и более детей в возрасте до 18 лет дает ему право не только на выезд за границу, но и на получение отсрочки от мобилизации.

Если при разводе дети остались с отцом

Если после расторжения брака дети проживают вместе с отцом, он сохраняет свой многодетный статус. Определение места жительства детей с отцом по закону подтверждает, что отец ответственен за воспитание и содержание детей.

Место жительства детей с отцом может определяться решением суда, решением органа опеки или нотариально удостоверенным договором между родителями.

На практике Государственная пограничная служба иногда достаточно придирчиво относится к договорам между родителями, как и к решениям органов опеки. Поэтому рекомендую (по возможности) закрепить место жительства детей в судебном решении. представлять при пересечении границы справку (извлечение), подтверждающую факт регистрации отца и детей по одному адресу ", — добавляется в сообщении.

Если при разводе дети остались с матерью

Если же местом проживания детей после расторжения брака определяется проживание с матерью, отец должен подтвердить, что он продолжает содержать детей и выполнять свои родительские обязанности должным образом.

" Факт содержания детей отец может подтвердить как судебным решением (о взыскании алиментов), так и нотариально удостоверенным договором между родителями ", — говорится на сайте.

Чтобы подтвердить, не имеет ли у отца задолженности по уплате алиментов ( размер алиментов определен в судебном решении ), ему нужно обратиться к государственному или частному исполнителю за справкой.

В случае если сумма алиментов определена в договорном порядке – следует обратиться за документом, подтверждающим факт содержания детей отцом. Это может быть нотариально удостоверенное заявление матери о надлежащем исполнении договора и отсутствии задолженности по уплате алиментов.

Какие документы нужны для пересечения границы

свидетельство о рождении детей или удостоверение многодетной семьи;

свидетельство о браке с матерью детей;

справку (извлечение), подтверждающую факт регистрации отца и детей по одному адресу (в случае, если дети после развода остались с отцом);

подтверждение о том, что у мужчины нет задолженности по плате алиментов (в случае, если дети после развода остались с матерью);

"Закон не определяет исчерпывающий перечень документов, которые многодетные мужчины должны предъявить для выезда за границу или получения права на отсрочку ", — добавляется в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о гражданах Украины, которые могут выехать за границу с ребенком, предварительно собрав необходимый список документов.