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Бесполезно дело - бежать: при каких условиях граждан Украины вернут домой

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Выезд за границу для военнообязанных мужчин
Выезд за границу для военнообязанных мужчин. Фото ТСН

Военнообязанные мужчины, незаконно пересекшие границу, не имеют права на статус беженца

Из-за войны в Украине многим военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Так что в случае, если украинец незаконно уехал за границу, ему не дают статус беженца и возвращают обратно в Украину.

Как говорит представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, у военнообязанных мужчин, незаконно выехавших из страны нет оснований для получения статуса беженца за границей и страны ЕС сотрудничают с Украиной для возвращения таких мужчин обратно.

"Мы с начала полномасштабного вторжения сотрудничаем с нашими коллегами из ЕС и Молдовы, чтобы противодействовать любым попыткам незаконного пересечения границы. Некоторые пытаются просить сразу статус беженца, но оснований для получения такого статуса у них нет", — объясняет пограничник.

Одновременно, по словам Андрея Демченко, никакие органы не представили законопроект, который позволил бы возвращать из-за границы мужчин, незаконно выехавших из Украины.

" В настоящее время, в Украину могут вернуть лиц, пытающихся незаконно пересекать государственную границу и которых ловят пограничные службы ", — говорится в эфире.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о многодетных мужчинах, которые могут уехать из Украины во время войны, но есть разные ситуации, в частности, если многодетная семья живет вместе или разведена.

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#Мужчины #Беженцы #Выезд за границу #Повернення додому