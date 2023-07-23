Виїзд чоловіків за кордон за робочою візою: юрист розповів, у яких випадках це можливо

Робоча віза – документ, що дає дозвіл на офіційне працевлаштування в інших країнах

Через війну з російськими окупантами, українським чоловікам віком 18-60 років заборонено виїжджати з України. При цьому є деякі категорії, які можуть залишати країну.

Про те, чи дозволено виїзд чоловіків з України під час війни за робочою візою, розповів юрист Максим Боярчуков.

Він наголосив, що робоча віза — документ, який дає дозвіл на офіційне працевлаштування в інших країнах. Він належить до довгострокових і оформляється терміном від 1 року по 3 років. До повномасштабної війни власники робочої візи вільно виїжджали з України та могли легально працювати в інших країнах.

Через війну все змінилося — під час дії воєнного стану робоча віза будь-якої країни Євросоюзу не може бути достатньою підставою для виїзду військовозобов’язаного з України. За словами юриста, вона не є документом, що підтверджує право постійного проживання за кордоном та не дає статусу особи, яка не підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

Виходячи з цього, виїхати з України можуть лише ті власники робочої візи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації або мають право на виїзд. Без документів, що підтверджують ці обставини, виїзд для чоловіків від 18 до 60 років під час війни не можливий, навіть за наявності робочої візи.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке покарання загрожує чоловікам, які незаконно виїхали з України під час війни.