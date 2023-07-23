Выезд мужчин за границу по рабочей визе: юрист рассказал, в каких случаях это возможно

Рабочая виза — документ, дающий разрешение на официальное трудоустройство в других странах

Из-за войны с российскими оккупантами, украинским мужчинам в возрасте 18-60 лет запрещено выезжать из Украины. При этом есть некоторые категории, которые могут покидать страну.

О том, разрешен ли выезд мужчин из Украины во время войны по рабочей визе, рассказал юрист Максим Боярчуков.

Он подчеркнул, что рабочая виза — документ, дающий разрешение на официальное трудоустройство в других странах. Он относится к долгосрочным и оформляется на срок от 1 года до 3 лет. До полномасштабной войны обладатели рабочей визы свободно выезжали из Украины и могли легально работать в других странах.

Из-за войны все изменилось — во время действия военного положения рабочая виза любой страны Евросоюза не может являться достаточным основанием для выезда военнообязанного из Украины. По словам юриста, она не является документом, подтверждающим право постоянного проживания за границей и не дает статуса лица, не подлежащего призыву на военную службу во время мобилизации.

Исходя из этого, выехать из Украины могут только те обладатели рабочей визы, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, либо имеют право на выезд. Без подтверждающих эти обстоятельства документов, выезд для мужчин от 18 до 60 лет во время войны не возможен, даже при наличии рабочей визы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое наказание грозит мужчинам, незаконно выехавшим из Украины во время войны.