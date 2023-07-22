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Какое наказание грозит мужчинам, незаконно выехавшим из Украины во время войны: ответ адвоката

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
Дата публикации
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Законные основания для выезда за границу во время войны имеют только некоторые категории Новость обновлена 22 июля 2023, 15:11
Законные основания для выезда за границу во время войны имеют только некоторые категории. Фото Коллаж "Телеграфа"

Никакой уголовной ответственности за это не предусмотрено

Из-за войны с российскими оккупантами, украинским мужчинам в возрасте 18-60 лет запрещено выезжать из Украины. Существует ряд исключений, а вот за незаконное пересечение границы грозит наказание в виде штрафа.

Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец в интервью "ТСН".

По его словам, максимальное наказание для тех, кто во время войны пересечет границу вне пунктов пропуска и останется за пределами Украины — административный штраф.

"На самом деле максимально, что ожидает мужчин за пересечение границы в случае, если это произошло вне пунктов пропуска, — это административный штраф. Однако в случае, если прошло больше года с момента этого события, то даже административного штрафа не будет. Никакой уголовной ответственности за это не предусмотрено", — сказал адвокат.

В то же время важно понимать, что мужчины, которые незаконно выехали из Украины и оказались за границей, не имеют шанса получить там статус беженца. Более того, их возвращают обратно в Украину.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что многодетные отцы имеют право на выезд из Украины во время войны: какие для этого требуются документы.

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#Мужчины #Война #Наказание #Выезд за границу