Может выезжать за границу множество раз: кто из мужчин имеет такое право

Для мужчин, сопровождающих жену с инвалидностью, нет ограничений в количестве раз выезда в качестве сопровождающего

В Украине продолжается военное положение, поэтому для большинства военнообязанных мужчин выезд из страны невозможен. Однако есть исключения, когда запреты для украинцев отменяются.

Как говорится в постановлении, утвержденном Кабинетом Министров Украины "Об утверждении правил пересечения государственной границы гражданами Украины", военнообязанный мужчина может покинуть Украину в случае, если он сопровождает свою жену, которая является лицом с инвалидностью.

Поэтому, согласно постановлению в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения пересекать государственную границу имеют право:

лица с инвалидностью при наличии удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, или пенсионного удостоверения, или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, и лицам с инвалидностью, инвалидностью, не имеющих права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики" (далее — документы, подтверждающие инвалидность);

лица, имеющие жену (супруга) из лиц с инвалидностью и сопровождающих таких жен (супруга) для выезда за пределы Украины, при наличии документов (их нотариально заверенных копий), подтверждающих родственные связи, инвалидность.

Последние обязаны вернуться в Украину не позднее возвращения на территорию Украины лиц, которых они сопровождали.

Следует заметить, что мужчине для выезда за границу не требуются документы от военкомата.

Выезжать нужно вместе с женой, потом жена сможет сама вернуться и снова уехать при необходимости. Муж тоже сможет самостоятельно вернуться.

Какие документы нужны для выезда за границу мужчине, сопровождающему жену с инвалидностью

документы об инвалидности жены (один или несколько – удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, пенсионное удостоверение по инвалидности, удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи по инвалидности, справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь). Для выезда справка МСЭК не подходит;

свидетельство о браке;

если были изменения фамилий или имен, потребуются документы об этом (проще говоря – чтобы все фамилии и имена совпадали).

Это должны быть либо оригиналы, либо нотариально заверенные копии. Для выезда за границу также потребуются загранпаспорта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о выезде за границу для мужчин, имеющих рабочую визу.