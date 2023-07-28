Треба мати штамп: за яких умов чоловіки можуть вільно залишити Україну

Паспорт та довідка про реєстрацію являються найголовнішими документами при виїзді в іншу країну

Перетин кордону для більшості чоловіків під час воєнного стану в Україні не можливий, але є винятки, коли заборони знімаються.Тож, одним з таких виключень є відмітка в паспорті, яка дає змогу виїхати на постійне проживання.

Як повідомляє експерт з питань міграційного права Тетяна Петрик, під час взаємодії з представниками Державної міграційної служби важливо мати не лише оригінали, а й копії документів, у яких виникає потреба.

Вона розповіла, що ключовою відправною точкою для надання штампа є написання заяви, до якої потрібно додати 3 фотознімки. Їх розмір чітко прописаний чинними правовими нормами, це 3,5 на 4,5 сантиметра.

При перетинанні кордону чоловіку в треба мати з собою паспорт та довідку про реєстрацію. Коли взаємодія з представниками ДМС відбувається за посередництвом представника, він має теж підтвердити свою особу та надати документ, який засвідчує наявність у нього таких представницьких повноважень. Не потрібно надавати додаткових документів, коли йдеться про батьків чи усиновлювачів дитини, оскільки їхні законні представницькі можливості витікають уже з самого їхнього статусу.

Як виїхати за кордон дитині, яка знаходиться в іншій країні на постійному місці проживання

Що стосується дітей, то з 14 років виїзд дитини за кордон може бути винятково добровільним. Таку згоду потрібно засвідчити нотаріально. Якщо дитина не досягла 16 років, а один з батьків проти її виїзду за кордон, відповідний дозвіл можна отримати у судовому порядку.

"До слова, в умовах воєнного стану законодавство у цих питаннях є значно більш лояльним, ніж у звичний період", — мовить експертка.

Також разом з документами подається чек про сплату збору, передбаченого законодавством.

З 16 років люди самостійно подають усі перелічені вище документи до відповідного підрозділу ДМС. А до 16 років чи у випадку обмеженої дієздатності це робить або хтось з батьків, або хтось з опікунів чи піклувальників.

Що то за відмітка в паспорті

Під час зняття з реєстрації місця проживання в Україні у внутрішньому паспорті та паспорті для виїзду за кордон буде зроблена певна відмітка. Саме її зазвичай мають на увазі, коли кажуть про штамп для виїзду за кордон на постійне проживання.

Окрім усього переліченого, потрібно також взяти довідку з фіскальної служби, яка засвідчить сплату податків на доходи для фізичних осіб, а також факт відсутності податкових зобов’язань. Митники запитують її, коли особа перетинає кордон.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про нові правила для виїзду за кордон за допомогою системи "Шлях" для чоловіків-волонтерів.