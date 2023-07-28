Надо иметь штамп: при каких условиях мужчины могут свободно покинуть Украину

Паспорт и справка о регистрации являются главными документами при выезде в другую страну

Пересечение границы для большинства мужчин во время военного положения в Украине невозможно, но есть исключения, когда запреты снимаются. Одним из таких исключений является отметка в паспорте, которая позволяет выехать на постоянное проживание.

Как сообщает эксперт по миграционному праву Татьяна Петрик, во время взаимодействия с представителями Государственной миграционной службы важно иметь не только оригиналы, но и копии документов, в которых возникает потребность.

Она рассказала, что ключевой отправной точкой для предоставления штампа является написание заявления, к которому нужно добавить 3 фотоснимка. Их размер четко прописан действующими правовыми нормами, это 3,5 на 4,5 сантиметра.

При пересечении границы мужчине нужно иметь с собой паспорт и справку о регистрации. Когда взаимодействие с представителями ДМС происходит через посредство представителя, он должен также подтвердить свое лицо и предоставить документ, удостоверяющий наличие у него таких представительных полномочий. Не нужно предоставлять дополнительные документы, когда речь идет о родителях или усыновителях ребенка, поскольку их законные представительские возможности вытекают уже из самого их статуса.

Как выехать за границу ребенку, который находится в другой стране на постоянном месте жительства

Что касается детей, то с 14 лет выезд ребенка за границу может быть исключительно добровольным. Такое согласие нужно засвидетельствовать нотариально. Если ребенок не достиг 16 лет, а один из родителей против его выезда за границу, соответствующее разрешение можно получить в судебном порядке.

"К слову, в условиях военного положения законодательство в этих вопросах значительно лояльнее, чем в привычный период ", — говорит эксперт.

Также вместе с документами подается чек об уплате сбора, предусмотренного законодательством.

С 16 лет люди самостоятельно представляют все вышеперечисленные документы в соответствующее подразделение ДМС. А до 16 лет или в случае ограниченной дееспособности это делает либо кто-то из родителей, либо кто-то из опекунов или попечителей.

Что это за отметка в паспорте

При снятии с регистрации места жительства в Украине во внутреннем паспорте и паспорте для выезда за границу будет сделана определенная отметка. Именно ее обычно подразумевают, когда говорят о штампе для выезда за границу на постоянное проживание.

Кроме всего перечисленного, нужно также взять справку с фискальной службы, удостоверяющую уплату налогов на доходы для физических лиц, а также факт отсутствия налоговых обязательств. Таможенники спрашивают ее, когда человек пересекает границу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о новых правилах для выезда за границу с помощью системы "Шлях" для мужчин-волонтеров.