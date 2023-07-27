Для мужчин и женщин: главные правила для пересечения границы украинцами в 2023 году

Главное — у каждого гражданина должен быть загранпаспорт

Некоторым украинцам можно выезжать за границу, однако до пересечения границы с другими странами гражданам нужно собрать необходимые документы.

Как сообщает "Вікна", в 2023 году сложнее стало выезжать для военнообязанных мужчин и на них распространяется больший список правил.

Документы для выезда за границу мужчинам

если лицо с ограниченными возможностями собирается за границу, нужно иметь специальную справку о поставленном диагнозе, удостоверении, подтверждающем статус и загранпаспорт.

для тех, у кого есть отсрочка от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет, нужно иметь при себе документ об отсрочке от призыва (бронирования) + командировочные документы и загранпаспорт.

имеющий медицинское заключение от военной комиссии о том, что он не пригоден, должен предоставить справку военной медицинской комиссии о непригодности и загранпаспорте.

если у тебя есть трое и более детей младше 18 лет, дай свидетельства о рождении детей, медицинские свидетельства о рождении по форме NO103/O, свидетельство о браке и загранпаспорт.

если ты одинокий отец несовершеннолетнего ребенка, возьми с собой свидетельство о рождении ребенка, справку о смерти матери или решение суда о лишении матери родительских прав. И, конечно, загранпаспорт.

если у тебя на иждивении есть ребенок с инвалидностью до 18 лет или взрослый ребенок (лицо с инвалидностью до 23 лет), нужно показать свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации брака с матерью ребенка; справка, подтверждающая назначение социальной помощи и подтверждающая факт того, что ребенок с ограниченными возможностями. Также следует иметь свидетельство получения государственной социальной помощи для детей с ограниченными возможностями.

если ты усыновитель, опекун, приемный отец, то тебе тоже можно уехать с ребенком за границу. Возьми с собой документ, подтверждающий усыновление, опекунство, уход (решение суда, справка от опеки и опекун, справка до 2005 года), загранпаспорт.

если ты занимаешься постоянным уходом за людьми, нуждающимися в специальном уходе, то для выезда нужна справка о компенсации для человека, занимающегося постоянным уходом, решение суда, справка МСЭК.

если выехал в другую страну для постоянного проживания, то требуется отметка в паспортных документах (постоянное место жительства с печатью).

студентам иностранных вузов нужно иметь при себе справку об отсрочке, выданную военкоматом, и загранпаспорт.

Документы для выезда за границу женщинам

загранпаспорт;

украинский паспорт;

диплом об образовании.

Оставить Украину можно также на своем авто и тогда владелец должен иметь следующие официальные бумажки:

право.

техпаспорт на машину.

украинские номера на машину.

страхование.

если ты едешь не своей машиной, нужна доверенность на авто (владелец должен написать в ней, что позволяет выезжать на этом транспорте за границу);

временный регистрационный талон на машину

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие документы нужны для пересечения границы с животным.